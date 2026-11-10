El Jurado Electoral Especial (JEE) de Camaná proclamó los resultados de las elecciones para la Municipalidad Provincial de Islay, dejando a Richard Ale Cruz en el cargo de primer regidor, pese a los cuestionamientos surgidos por su intento de reelegirse de manera encubierta.

Durante una audiencia realizada la mañana de este martes en la sede del JEE de Camaná, se proclamó como próxima alcaldesa provincial de Islay a Gladys Faustina Santos Turpo. La autoridad electa postuló como segunda regidora en la lista del movimiento regional Yo Arequipa, donde Richard Ale iba candidato a primer regidor.

Cabe recordar que la candidata a la alcaldía provincial, Kelly Orquídea Salas Ramírez, renunció a su postulación antes de los comicios.

Gladys Faustina Santos Turpo se desempeña actualmente como docente de la Institución Educativa José Carlos Mariátegui y asumirá la conducción de la provincia durante el próximo periodo municipal.

En cuanto a la conformación del nuevo Concejo Provincial de Islay, este estará integrado por Alfredo Leopoldo Vildoso Herrera, Nilda Ruth Chacón Carrillo, Pablo Ramón Sairitupa Mamani, Yudi Tania Vela Moscoso y Sanders Flores Choque, quienes ocuparán las regidurías de mayoría por el movimiento Yo Arequipa.

Mientras que las regidurías de minoría serán asumidas por Germina Gabiana Díaz, de Somos Perú; Natividad Efigenia Carreón Salcedo, de Acción Popular; y José Lucas Paco Jaramillo, de Alianza para el Progreso.

Los seguidores de Ale Cruz marcharon anoche y esta mañana en Mollendo en respaldo del alcalde en funciones y pidiendo el respeto de los resultados de las elecciones, pese a que Ale Cruz postuló como concejal, aunque tras la renuncia de la postulante a burgomaestre, según la Ley Orgánica de Municipalidades, corresponde al primer regidor asumir el cargo. Sin embargo, se contrapone con la norma que prohibe la reelección inmediata.