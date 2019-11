Richard Calvo:"me deben cuatros meses"

Síguenos en Facebook

Richard Calvo, asesor del presidente del Consejo Regional de Arequipa (CRA), Veto Bernal, señaló que solo cumple su función y nunca dispuso del pago de los demás asesores tal como en un audio refirió la consejera Kimmerlee Gutiérrez.

"Yo no tengo nada que ver en temas administrativos, a mi también me deben, con este mes ya son cuatro meses. Estamos sin pagos desde agosto, el tema es que el gobierno regional no tiene ingresos por Recursos Directamente Recaudados(RDR), porque a nosotros nos pagan así", dijo.

Precisó que el presidente, Veto Bernal, le dijo que el lunes podrían solucionar este percance económico.

"Nos han dicho que nos pagarán un mes en estos días, pero los nueve asesores que laboramos en el CRA estamos en la misma situación", dijo tras señalar todos ganan S/3,500 a excepción del asesor Hugo Herrera que percibe 4 mil soles.

Respecto a que su esposa labora en la Gerencia Regional de Salud, aclaró que ya no trabaja en dicha institución.Mencionó el asesor.