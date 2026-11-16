Dos roturas de tuberías dejaron esta tarde sin el servicio de agua potable a varios sectores de los distritos de Cerro Colorado y José Luis Bustamante y Rivero, en Arequipa. Las incidencias se registraron la tarde de este lunes y afectaron a miles de usuarios.

En Cerro Colorado, la rotura ocurrió minutos antes de las 4:00 p. m. Según informó Sedapar, el corte afectó a los usuarios del circuito N-21A y el servicio se restablecería después de las 7:00 p. m de hoy.

Entre las zonas perjudicadas figuran la asociación Docentes de la UCSM, asociación Virgen del Rosario, asociación Las Retamas, Quinta Sienna, urbanización Colegio de Ingenieros y urbanización El Solar de Challapampa, además de sectores aledaños.

El otro incidente se registró antes de las 3:00 p. m. en la urbanización La Esperanza, en la zona de Adepa, distrito de José Luis Bustamante y Rivero. Según informó la Sunass, la raíz de un árbol se incrustó en una tubería de seis pulgadas y provocó la rotura.

Este desperfecto dejó sin agua potable a 4 mil 458 usuarios del circuito R-3. Entre las zonas afectadas están las avenidas Daniel Alcides Carrión, La Salud, Dolores, Los Incas y Vidaurrázaga, así como las urbanizaciones Los Álamos, Los Ángeles, Los Pinos, Los Rosales, Pablo VI y la asociación Carnes Rojas, entre otros sectores cercanos.

Según el comunicado de Sedapar, el servicio del agua se restablecerá después de las 19:30 horas de la noche.