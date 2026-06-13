Ruccy Oscco Polar asumió la alcaldía provincial de Arequipa en mayo, pero a un mes de tomar el cargo, pedirá licencia sin goce de haber por 30 días para participar en las Elecciones Regionales y Municipales 2026, solicitud que deberá ser vista y sometida a votación por el Concejo Provincial en una próxima sesión extraordinaria.

Otros tres regidores hicieron lo mismo y hay dos que buscarán reelección, pero la lista podría ser mayor porque el plazo de permisos es hasta el 16 de junio.

Según el documento presentado por Oscco Polar, la licencia regirá del 4 de septiembre al 4 de octubre, mismo plazo solicitado por los regidores. Fue ingresado el 5 de junio y recibido por la comuna el 8 de junio.

La aprobación del pedido figura en la agenda de la sesión extraordinaria convocada para este lunes 15 de junio. Aunque la autoridad edil no oficializó públicamente el cargo al que postulará, diversas fuentes políticas señalan que buscaría una candidatura a la alcaldía provincial de Arequipa. Trascendió que hasta ahora no tiene agrupación.

FIGURA EN ACTIVIDADES

Ante su notorio interés por participar en las justas regionales y municipales, se infiere que las constantes apariciones de la alcaldesa en “poses populistas” durante este mes habrían tenido el objetivo de hacer notar su imagen con un trasfondo electoral. Lo malo es que, para este fin, se habría aprovechado su cargo y recursos públicos.

Justo ayer, se pudo ver cómo su aparato de prensa difundía en redes sociales de la comuna y diversos medios fotografías y videos de la autoridad participando en la limpieza pública en el centro de la ciudad. A pocos días de asumir su cargo, Oscco decidió cargar ella misma las vallas de la Plaza España y hasta ha aparecido en operaciones de fiscalización a locales nocturnos.

¿QUIÉN ESTARÁ A CARGO?

La eventual licencia abre el debate sobre quién asumirá temporalmente la conducción de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). De acuerdo al orden de sucesión, el primer llamado a reemplazarla es el regidor Rolando Bedregal.

No obstante, Bedregal indicó que recién tomó conocimiento del pedido y precisó que será el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el que determine formalmente el procedimiento de reemplazo.

Sin embargo, el concejal reveló que evalúa propuestas para postular tanto a la gobernación regional como a la alcaldía provincial de Arequipa, decisión que espera adoptar antes del 16 de junio. De aceptar alguna candidatura, también tendría que solicitar licencia. “Si el jurado me indica que tengo que asumir, lo haré gustoso, pero primero debo definir si participo o no en las elecciones”, manifestó Bedregal. En caso de solicitar licencia, la regidora Susana Condori Huamani será quien asuma el cargo.

DESMANTELADO

La inestabilidad no solo se presentará a nivel de la alcaldía, sino que alcanzará al cuerpo de regidores. Durante la última sesión ordinaria del Concejo Provincial se leyeron los pedidos de licencia de los regidores José Suárez y Cleopatra Chávez, quienes postularán al Consejo Regional de Arequipa, ambos por la misma agrupación.

En contraste, la regidora Patricia Hidalgo confirmó a Correo que desistió de una eventual candidatura al Consejo Regional. Por su parte, Rocío Mango también solicitó una licencia.

A ellos se suman Mayra Sumari y Diana Caracela, quienes buscarán reelegirse. Respecto a su caso, la normativa no obliga a los regidores a solicitar licencia en caso de que postulen a una reelección.

NO TODOS ESTÁN OBLIGADOS A SOLICITAR LICENCIA

Conforme a las disposiciones dadas por el Jurado Nacional de Elecciones para las Elecciones Regionales y Municipales, los regidores que postulen a una reelección no están obligados a pedir una licencia; en caso de postular a su alcaldía u otro distrito, deberán presentar la solicitud. El mismo caso aplica para los consejeros regionales a la reelección.