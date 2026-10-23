Las lluvias del año pasado causaron daños en 51 establecimientos de salud en la región Arequipa, de todos ellos, 17 han sido priorizados por la Gerencia Regional de Salud para recibir mantenimiento integral ante el riesgo de nuevas precipitaciones asociadas al fenómeno de El Niño. La principal preocupación es evitar que las filtraciones u otros problemas de infraestructura perjudiquen la atención de los pacientes.

Eduardo Cayllahua, responsable de Defensa Nacional de la Gerencia Regional de Salud (Geresa), informó que los establecimientos fueron seleccionados después de evaluar los daños reportados en 2025. De los 17 priorizados, siete forman parte de una primera intervención, de los cuales dos ya recibieron mantenimiento, mientras que otros diez serán incorporados al plan de mantenimiento conforme se completen sus expedientes.

“Las filtraciones constituyen el principal problema en los locales que están siendo intervenidos”; dijo el funcionario tras señalar que estos se distribuyen tanto en la ciudad como en provincias.

PRROYECCIÓN DE COMPRAR MÓDULOS

Dentro del plan de prevención ante el Fenómeno del Niño, la Geresa también tiene proyectado adquirir cinco módulos desmontables de 6 por 6 metros, que serán almacenados y se trasladen a los lugares donde las lluvias u otros eventos, como el ingreso de huaicos, dejen inoperativo algún local.

Los establecimientos de salud ubicados en las provincias costeras de Islay, Camaná y Caravelí figuran entre las zonas de atención prioritaria por los riesgos asociados a las precipitaciones.

Asimismo, se ha contemplado la compra de tanques para almacenar agua, grupos electrógenos, equipos de desinfección y el fortalecimiento de los sistemas de radiocomunicación. A ello se suma la preparación de brigadas sanitarias que puedan desplazarse por una eventual emergencia que requiera mayor personal de salud.

El funcionario refirió que son poco más de 700 mil soles los fondos que se han gestionado para ejecutar los mantenimientos y el plan de prevención; no obstante, reconoció que son insuficientes para atender todas las necesidades que tienen, por lo que se gestionará financiamiento adicional para ampliar las intervenciones durante los primeros meses del 2027.