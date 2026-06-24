Arequipa debe convertirse en una barrera sanitaria que permita cortar la transmisión del sarampión y evitar así que el virus continúe avanzando hacia otras regiones del país, especialmente aquellas con menor capacidad de respuesta y poblaciones mucho más susceptibles a la enfermedad.

Para alcanzar este objetivo, el Ministerio de Salud espera controlar el brote en un plazo máximo de dos meses según lo informado por César Munayco, director general del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC) del Ministerio de Salud, quien advirtió que Arequipa dejó de registrar únicamente casos importados y ya presenta contagios propios al interior de las provincias.

Esta situación convierte a la región en un punto estratégico para contener el virus. Debido a su conexión permanente con Puno, Cusco, Moquegua, Tacna y Lima, además del constante desplazamiento de estudiantes y trabajadores. Un incremento descontrolado de casos podría causar la propagación hacia otros departamentos.

EVITAR QUE EL VIRUS DEL SARAMPIÓN LLEGUE A LA SELVA

Munayco manifestó su preocupación por la posibilidad de que el sarampión llegue a regiones de la selva, donde existen comunidades alejadas sin protección y con establecimientos de salud con reducida capacidad. En estos lugares, una respuesta tardía podría ocasionar cuadros graves e incluso fallecimientos.

Hasta el momento, se han detectado 32 casos positivos en Arequipa y aproximadamente el 98% corresponde a adolescentes, universitarios y adultos jóvenes. Por ello, el barrido de vacunación priorizará a la población comprendida entre los 6 meses y los 29 años.

El objetivo es alcanzar una cobertura mínima del 95%, porcentaje considerado necesario para interrumpir la circulación del virus y proteger a quienes no pueden recibir la vacuna, como algunas gestantes y personas con determinadas condiciones de salud.

“Queremos terminar el barrido en un plazo máximo de dos meses, pero esto no será posible sin el compromiso de la población”, señaló Munayco.

Los primeros casos identificados en Arequipa correspondieron a estudiantes y personas procedentes de Juliaca. Sin embargo, posteriormente aparecieron pacientes que no habían tenido contacto directo con Puno, lo que confirmó que el virus ya circula dentro de la región.

El actual brote tiene a Puno como principal antecedente, donde se han confirmado más de 600 casos durante aproximadamente cuatro meses. Asimismo, más de 70 pacientes, entre niños, jóvenes y adultos, necesitaron ser hospitalizados.

Aunque no se han reportado fallecimientos, Munayco señaló que, sin las medidas de control implementadas, Puno habría podido superar los 6 mil casos.

En Arequipa, el riesgo podría ser mayor debido a que solo la provincia concentra más de un millón de habitantes. No obstante, el CDC todavía trabaja en una proyección precisa sobre el número de contagios que podrían producirse si no se logra acelerar la vacunación.

De acuerdo con las estimaciones sanitarias, en la provincia de Arequipa existen aproximadamente 104 mil menores y jóvenes de hasta 20 años que no cuentan con protección suficiente.

A ellos se suma la población de entre 20 y 29 años. Los estudios realizados en este grupo revelaron que cerca de la mitad no tendría inmunidad adecuada frente al sarampión.

En total, más de 240 mil personas deberán recibir una dosis durante el barrido. La vacuna será administrada independientemente de las dosis previas, pues se busca reforzar rápidamente la protección colectiva.

En el caso de los bebés de 6 a 11 meses, se aplicará una “dosis cero”, destinada a protegerlos temporalmente mientras dure la emergencia. Esta aplicación no reemplazará las dosis regulares que corresponden a los 12 y 18 meses.

VACUNACIÓN EN COLEGIOS Y UNIVERSIDADES

El Minsa y las autoridades regionales coordinan el despliegue de brigadas en colegios, universidades y establecimientos de salud. Las primeras intervenciones se realizarán en la Universidad Nacional de San Agustín y la Universidad Católica de Santa María, para luego extenderse a otras instituciones de educación superior.

También se elaborará un cronograma para vacunar colegio por colegio. Los padres deberán autorizar la inmunización de sus hijos y, en caso de rechazarla, se evalúa que firmen un documento que deje constancia de su decisión. Al respecto, Munayco recordó que una persona sin vacunar no solo expone su propia salud, sino que también puede transmitir el virus a bebés, gestantes y otros ciudadanos vulnerables.

IMPACTO DEL SARAMPIÓN

El director general del CDC advirtió que el sarampión no es una enfermedad leve. Puede provocar neumonía, pérdida de la audición, complicaciones neurológicas e incluso la muerte, principalmente en niños pequeños y personas con bajas defensas.

Además, el virus puede permanecer suspendido en el aire durante aproximadamente dos horas después de que una persona infectada abandone un ambiente cerrado.

Por ello, recomendó que quienes presenten fiebre y erupciones en la piel no acudan a trabajar ni a estudiar, comuniquen sus síntomas al establecimiento de salud y mantengan ventilados sus viviendas.

La vacunación masiva, la detección rápida de casos y la participación de la población serán determinantes para cumplir esta meta en las siguientes semanas.