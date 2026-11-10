Se busca dos gansos que se perdieron tras participar en corso por aniversario de Camaná
Se busca dos gansos que se perdieron tras participar en corso por aniversario de Camaná

Dos gansos que desfilaron con pequeños zapatos tejidos de lana y corbatas durante el corso alegórico por el 487 Aniversario de la provincia de Camaná desaparecieron al finalizar el recorrido. Su propietaria, Julia Tincoy, pide ayuda a la población para encontrarlos.

La mujer contó que participó por primera vez en el corso con un grupo de 20 gansos, aunque en anteriores oportunidades ya había presentado a sus animales en otros desfiles de Islay, pero en menor cantidad. Esta vez, las aves llamaron la atención del público por sus curiosos atuendos y su particular presentación.

Sin embargo, al terminar el recorrido, a la altura del hospital de Camaná, se percató de que faltaban dos animales. Según relató, pidió apoyo a otra persona para guardar cuidadosamente los gansos en sus cajas de transporte, debido a que en una ocasión murió un animal. Cada caja tenía capacidad para dos aves, pero una quedó vacía.

Uno de los animales desaparecidos es hembra. Su ausencia también habría afectado a Pepe, el macho que encabeza el desfile y que, según su propietaria, dejó de comer y se muestra decaído desde la desaparición.

Tincoy señaló que una persona le comentó que habría visto a unos niños persiguiendo a los gansos, aunque hasta el momento no tiene información sobre su paradero.

Las personas que hayan visto o encontrado a las aves pueden comunicarse directamente con Julia Tincoy al 902 635 660.

Pese a este incidente, la presentación de sus gansos tuvo gran acogida durante el corso. Debido a la atención que generó el desfile, la criadora recibió una invitación para participar en un pasacalle en Moquegua dentro de dos semanas, por el aniversario.

VIDEO RECOMENDADO