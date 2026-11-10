Se busca dos gansos que se perdieron tras participar en corso por aniversario de Camaná

Dos gansos que desfilaron con pequeños zapatos tejidos de lana y corbatas durante el corso alegórico por el 487 Aniversario de la provincia de Camaná desaparecieron al finalizar el recorrido. Su propietaria, Julia Tincoy, pide ayuda a la población para encontrarlos.

La mujer contó que participó por primera vez en el corso con un grupo de 20 gansos, aunque en anteriores oportunidades ya había presentado a sus animales en otros desfiles de Islay, pero en menor cantidad. Esta vez, las aves llamaron la atención del público por sus curiosos atuendos y su particular presentación.

Sin embargo, al terminar el recorrido, a la altura del hospital de Camaná, se percató de que faltaban dos animales. Según relató, pidió apoyo a otra persona para guardar cuidadosamente los gansos en sus cajas de transporte, debido a que en una ocasión murió un animal. Cada caja tenía capacidad para dos aves, pero una quedó vacía.

Uno de los animales desaparecidos es hembra. Su ausencia también habría afectado a Pepe, el macho que encabeza el desfile y que, según su propietaria, dejó de comer y se muestra decaído desde la desaparición.

Tincoy señaló que una persona le comentó que habría visto a unos niños persiguiendo a los gansos, aunque hasta el momento no tiene información sobre su paradero.

Las personas que hayan visto o encontrado a las aves pueden comunicarse directamente con Julia Tincoy al 902 635 660.

Pese a este incidente, la presentación de sus gansos tuvo gran acogida durante el corso. Debido a la atención que generó el desfile, la criadora recibió una invitación para participar en un pasacalle en Moquegua dentro de dos semanas, por el aniversario.