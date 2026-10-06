Alfredo Zegarra Tejada llegó a la segunda vuelta de las elecciones regionales de Arequipa defendiendo la experiencia como uno de sus principales argumentos para diferenciarse de Jenry Huisa. El candidato de Fuerza Arequipeña afirmó que el Gobierno Regional de Arequipa requiere una autoridad que conozca la administración pública y no llegue al cargo a aprender.

La segunda vuelta entre Zegarra y Huisa quedó definida tras las Elecciones Regionales y Municipales del 4 de octubre. Zegarra obtuvo 25.2 % de los votos y Huisa 14.4%, según los resultados reportados por la ONPE al 99.1%.

En ese escenario, Zegarra marcó distancia de su rival por su paso por la Municipalidad Distrital de Majes en Caylloma. Dijo que no desmerece la experiencia de Huisa como alcalde, pero sostuvo que administrar un distrito es distinto a conducir el Gobierno Regional.

“Al Gobierno Regional de Arequipa no se va a aprender, sino a trabajar con experiencia y la experiencia te da el tiempo”, declaró en radio Yaraví.

El candidato incluso advirtió que una autoridad sin experiencia puede trabajar, pero los resultados pueden ser pobres con problemas.

Asimismo, de sus declaraciones, se puede entender que a Zegarra le hubiera gustado pasar a segunda vuelta con el exgobernador de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, quien aparentemente tiene mayor experiencia, aunque no terminó su gestión por su detención a causa del caso “Los hijos del cóndor”.

Los antecedentes de Elmer Cáceres Llica, le restaría votos en la segunda vuelta y Zegarra, posiblemente tendría mayores oportunidades de ganar en esta segunda vuelta.

INTENTÓ NEGAR JUICIO

Sin embargo, el discurso de Zegarra sobre la experiencia también genera una pregunta sobre su propia situación judicial y las consecuencias que podría tener para una eventual gestión regional.

Cuando fue consultado por el proceso que empezará por el presunto delito de colusión agravada, relacionado con la contratación para los estudios del Plan de Acondicionamiento Territorial y el Plan de Desarrollo Metropolitano, Zegarra intentó negar el proceso judicial en proceso.

El candidato ya fue condenado en mayo de 2025 a seis años de prisión efectiva por este proceso. No obstante, en noviembre de ese mismo año, una sala de apelaciones anuló la sentencia y ordenó realizar un nuevo juicio oral. La anulación de la condena no significó que el proceso penal terminara ni que Zegarra fuera declarado inocente.

Ahora, Zegarra sostiene que el nuevo juicio recién se realizaría en 2029 y que se trataría prácticamente de un trámite administrativo porque, según su versión, no existirían pruebas en su contra.

Sin embargo, de acuerdo a la resolución que anuló la primera sentencia ordenó un nuevo juicio oral y de forma inmediata para que sean evaluados nuevamente los argumentos planteados por la Fiscalía. Es decir, el caso continúa abierto y no corresponde presentarlo como un asunto ya cerrado.

Además, fuentes confiables de Correo, informaron que el juicio a cargo del Segundo Juzgado Penal Unipersonal de Corrupción de Funcionarios empezará en los siguientes meses y a más tardar en el 2027 debido a la carga procesal, por lo que es mentira que el proceso esté programado para el 2029, tal como dijo Zegarra. Es posible que la sentencia en primera instancia se obtenga antes de que termine su gestión.