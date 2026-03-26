Como es habitual, las celebraciones católicas de Semana Santa comienzan el viernes 27 de marzo con el Vía Crucis a las 18:00 horas en el perímetro de la Plaza de Armas y donde se espera la participación de jóvenes de los diferentes movimientos, colegios o parroquias de la Arquidiócesis. El monseñor Javier Del Río Alba dará la reflexión como arzobispo de Arequipa.

El domingo presidirá la misa y bendición de palmas en la Plaza de Armas desde las 10:00 horas, conmemorando la entrada de Jesús en Jerusalén y los momentos de su Pasión. Del mismo templo, esa tarde saldrá en procesión la imagen del Señor Jesús del Gran Poder a las 5:30 p.m., después de la Misa que se celebrará a las 4 p.m.

PROGRAMA

El Lunes Santo a las 3:30 p.m., en la parroquia “Santa Marta”, el monseñor Del Río celebrará la Misa en honor del Cristo de la Caridad, Patrono Jurado de Arequipa, que después saldrá en procesión con las principales autoridades de la ciudad.

El Martes Santo a las 10 a.m., nuevamente en la Catedral, tendrá lugar la Misa Crismal en la que el arzobispo bendice los santos óleos y el Presbiterio renueva sus promesas sacerdotales. Esa tarde saldrán en procesión las imágenes de la Iglesia de la Compañía, al retorno de la cual el monseñor Del Río celebrará la Santa Misa en el mismo templo.

El Miércoles Santo en la tarde será la procesión del Señor de la Sentencia con la venerada imagen del Templo de la Merced, y la Santa Misa presidida por el obispo de Arequipa a las 7:30 p.m. El 2 de abril, Jueves Santo, se celebrará la Misa de Institución de la Eucaristía en la Basílica Catedral a las 6 p.m., con el lavatorio de pies y la posterior reserva del Santísimo Sacramento en el monumento.

El Viernes Santo (3 de abril), también en la Catedral, la Liturgia de la Pasión del Señor se celebrará a las 6 p.m., con la participación de las principales autoridades de la ciudad y la región. Posteriormente, el arzobispo participará en la procesión del Santo Sepulcro por las calles del centro histórico de la ciudad, que partirá a las 7 p.m. desde el Templo de Santo Domingo.

La tarde del 4 de abril, Sábado Santo, saldrá en procesión desde el templo San Francisco de Asís, la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, a las 5 p.m.; y a las 10 p.m. en la Catedral, comenzará la Vigilia que acompañará la Noche Santa hacia la Resurrección del Domingo de Pascua.

La Misa del Domingo de Resurrección será el 5 de abril a las 6 p.m., en la Catedral, quedando así iniciado el Tiempo Pascual.

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