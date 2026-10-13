Un hombre que amenazó a dos transeúntes con una réplica de arma de fuego para robarles sus celulares fue condenado a 28 años y ocho meses de prisión efectiva en Arequipa por el delito de robo agravado en concurso real. Una de las víctimas es un adolescente de 14 años, a quien sujetó por el cuello antes de quitarle su teléfono.

Los hechos ocurrieron el 15 de agosto de 2026. Según las pruebas presentadas en el proceso, Jean Pacheco Pacheco interceptó primero al menor de iniciales J.E.C.Q., lo sujetó por el cuello y lo amenazó apuntándole con la réplica del arma para obligarlo a entregar su celular.

Según el sustento de la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva, después, abordó a Dayron V. H. y, utilizando el mismo objeto para intimidarlo, le robó también su equipo móvil.

El segundo agraviado pidió ayuda y reconoció al presunto asaltante, lo que permitió a los policías iniciar una persecución. Los agentes finalmente lo intervinieron en el distrito de Socabaya.

Durante el registro personal, los efectivos encontraron tres celulares, entre ellos los equipos identificados por las víctimas, además de la réplica del arma de fuego utilizada para cometer los robos.

Además de la pena de prisión, se fijó una reparación civil total de 8 mil soles a favor de los dos agraviados, luego de que el juzgado declarara fundada en parte la pretensión planteada por el Ministerio Público.