Un hombre de 63 años fue condenado a 6 años, 2 meses y 17 días de prisión efectiva por realizar tocamientos indebidos a una menor de edad en una vivienda de Sachaca, donde había sido contratado para realizar trabajos de gasfitería.

El sentenciado, identificado como Rafael V. Villa M., aprovechó que el padre de la menor salió por unos minutos a comprar tubos y accesorios en una ferretería cercana para acercarse a la adolescente y agredirla sexualmente.

El hecho ocurrió el 13 de marzo de 2026, en un inmueble del pueblo joven Villa El Triunfo. Según la investigación de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Jacobo Hunter, el hombre realizó tocamientos y trató de besarla.

La víctima logró apartarse con el pretexto de recoger una pelota y corrió hacia la cocina, donde contó entre lágrimas lo ocurrido a su madre y a su hermano mayor.

Cuando el padre regresó y enfrentó al trabajador, este fue grabado en video mientras reconocía lo ocurrido y pedía “arreglar” la situación. La familia alertó a las autoridades y agentes de la Policía y personal de Serenazgo intervinieron al hombre en el mismo inmueble.

PRUEBAS

Durante el proceso, la fiscal provincial Giovanna Mary Elizabeth Rosas Ramos presentó los elementos que sustentaron la acusación. Entre las principales pruebas estuvieron la declaración de la menor obtenida mediante prueba anticipada, una pericia psicológica que evidenció el daño emocional ocasionado y las grabaciones realizadas después de los hechos.

Con estos elementos, el Poder Judicial determinó la responsabilidad penal de Villa M. y le impuso la pena de 6 años, 2 meses y 17 días de cárcel efectiva.

Además, deberá pagar S/4.500 de reparación civil a favor de la víctima, cumplir con la inhabilitación correspondiente y someterse a tratamiento terapéutico.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía Provincial Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de Jacobo Hunter, perteneciente al Distrito Fiscal de Arequipa.