Los agricultores de la Junta de Usuarios Chili No Regulado redujeron en un 25% el volumen de agua destinado al riego de sus cultivos debido al incremento de las temperaturas y la disminución de las filtraciones de los ríos.

Esta situación se ha intensificado en las últimas semanas y genera preocupación ante los posibles efectos del fenómeno de El Niño en Arequipa. El presidente de la organización, Willy Del Carpio, advirtió que, si continúa esta tendencia, la reducción podría alcanzar el 50%, lo que obligaría a los agricultores a sembrar solo la mitad de sus terrenos agrícolas.

La organización agraria reúne a cerca de 10 mil agricultores que trabajan aproximadamente 6,500 hectáreas distribuidas en 14 distritos y 18 comisiones de usuarios. Entre las zonas comprometidas se encuentran Chiguata, Socabaya, Mollebaya, Sabandía y Characato, además de otros sectores de la parte baja del Chili No Regulado.

El dirigente explicó que actualmente solo cuentan con disponibilidad de agua para regar alrededor del 75% de sus áreas de cultivo, aunque la reducción del recurso varía según cada sector.

AGRICULTORES EN ALERTA

Del Carpio señaló que la menor producción afectaría los ingresos de los agricultores e incrementaría sus costos. Asimismo, la incertidumbre sobre las lluvias y la disponibilidad de agua genera desconfianza entre los pequeños productores para iniciar la próxima campaña de papa, cuya siembra está prevista entre noviembre y diciembre.

Otro problema es la limitada infraestructura de riego, pues varios sectores todavía utilizan canales rústicos y bocatomas construidas con piedra y arena. Además, cuentan con estructuras que deben ser reparadas constantemente con piedras y champas para evitar la pérdida de agua.

Entre los puntos críticos mencionó a Socabaya, donde todavía existen captaciones precarias. A esta problemática se suma la preocupación por el barraje de Paucarpata, una estructura de más de 15 metros de altura que, según advirtió el dirigente, podría colapsar en cualquier momento.

Como medidas inmediatas, las juntas de usuarios realizan jornadas de limpieza en los ríos y canales de regadío para evitar la pérdida de agua durante su distribución.