Serfor pide cuidar la vegetación en las lomas costeras de Arequipa
Serfor pide cuidar la vegetación en las lomas costeras de Arequipa

Las lloviznas registradas desde septiembre cubrieron de verde los cerros desérticos de las provincias de Islay y Camaná. La aparición de vegetación y flores de distintos colores atrajo a visitantes, especialmente a las Lomas de Mollendo y Quilca, Pampa Colorada en Ocoña, pero el ingreso de personas también genera preocupación por los daños que pueden ocasionar a la flora y fauna silvestre.

Este cambio en el paisaje entre septiembre y diciembre, cuando las lomas costeras reverdecen gracias a la humedad y las lloviznas. Durante esta temporada, estos ecosistemas albergan diversas especies de plantas y animales que dependen de estas condiciones para desarrollarse.

Ante el aumento de visitantes, el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (SERFOR), a través de su oficina en Arequipa, pidió a la población cuidar estos espacios naturales y evitar acciones que afecten su conservación.

Entre las principales recomendaciones está caminar únicamente por los senderos establecidos, no arrancar ni pisar la vegetación y evitar alimentar o perturbar a los animales silvestres. También se pide no dejar basura, no encender fogatas e impedir el ingreso de mascotas.

Las lomas costeras ofrecen un paisaje poco habitual en una región predominantemente desértica. Por ello, SERFOR exhortó a disfrutar de su belleza sin dejar residuos ni alterar el entorno natural, para que la flora y fauna puedan conservarse durante esta temporada y en los próximos años.

VIDEO RECOMENDADO