El alcalde electo del distrito de Mariano Melgar, Sergio Gonzáles Apaza, informó que priorizará la construcción del reservorio N49, que dotará de agua a 17 pueblos de la parte alta de la jurisdicción. Además, adelantó que impulsará la construcción de un hospital en el cuartel Mariano Bustamante.

¿Se imaginó ganar las elecciones municipales en Mariano Melgar? Recibimos la victoria con mucha serenidad, unidad y sencillez. Desde el 2016, dos años antes de pensar en postular a Mariano Melgar, formé una encuestadora y realizamos estudios de campo. Para estas elecciones hicimos encuestas mensuales y en el último mes fueron semanales. Llegamos a tener una diferencia de entre 8.5 y 9.5 puntos, aunque a dos semanas de los comicios bajamos hasta el 3% debido a una campaña sucia en redes sociales. Luego nos recuperamos. Cuatro días antes de las elecciones, nuestra última encuesta nos daba una ventaja de 6.5 puntos y finalmente ganamos con una diferencia de 5.2%, dentro de los parámetros estadísticos que manejábamos.

¿Cuáles serán las principales prioridades de su gestión municipal? Tenemos proyectos de trascendencia por los que vamos a luchar. Uno de ellos es la construcción del reservorio N49, que permitirá llevar agua a 17 pueblos de Mariano Melgar, donde alrededor de 20 mil familias no cuentan con este recurso. Para ello necesitamos una inversión aproximada de 30 millones de soles, incluyendo la infraestructura y las conexiones domiciliarias. Nuestro canon minero proyectado para el próximo año sería de unos 26 millones, pero no alcanzaría para financiar la obra. Por eso, hemos solicitado una reunión con la presidenta de la República y el Ministerio de Vivienda para que la municipalidad elabore los estudios y el expediente técnico, mientras el Gobierno nacional se encargue de la ejecución.

¿Qué otras obras considera fundamentales para el distrito? Necesitamos un gran hospital. En el cuartel Mariano Bustamante tenemos un terreno de 44 mil 500 metros cuadrados, de los cuales la actual gestión recuperó 15 mil 620. Quedaría un área aproximada de 25 mil metros cuadrados que podría destinarse a este proyecto. La inversión necesaria estaría entre 150 y 200 millones de soles, un monto que la municipalidad no puede asumir por sí sola. Por eso, planteamos una mancomunidad con el Ministerio de Salud o el Ministerio de Defensa para hacer realidad esta infraestructura.

¿Qué plazos se ha fijado para concretar sus principales propuestas? Quiero resultados desde el primer año. Ya tenemos conformado el 100 % del equipo técnico y este sábado tendremos la exposición de los planes de trabajo anuales de cada gerente y subgerente. A los seis primeros meses debemos tener creada la subgerencia de Transporte Público y la de Saneamiento Físico Legal. Además, para julio debemos contar con el expediente técnico del parque temático de dinosaurios, el Dinoparque.

¿Cómo piensa abordar los problemas del transporte y la congestión vehicular? En los primeros seis meses crearemos la subgerencia de Transporte Público y solicitaremos la delegación de funciones que nos permita intervenir dentro de nuestras competencias. También buscaremos que las empresas cubran el 100 % de la parte alta del distrito y que se evalúe el ingreso de nuevas líneas si no se garantiza un servicio adecuado.

Perfil. Realizó estudios técnicos en Planificación en el Instituto ITSPAE. Cuenta con estudios universitarios no concluidos en Derecho en la Universidad José Carlos Mariátegui. Se desempeñó como comunicador.