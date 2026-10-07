Ocho sectores ubicados cerca de las torrenteras Los Incas y Chullo serán priorizados durante el simulacro nacional por lluvias intensas y peligros asociados, que se realizará este martes 13 de octubre desde las 8:00 de la noche en Arequipa.

El ejercicio permitirá poner a prueba la capacidad de respuesta en puntos considerados de muy alto riesgo, donde una lluvia intensa podría generar emergencias y afectar a la población.

En la torrentera Los Incas se han identificado cuatro sectores: la urbanización Revolución Peruana, en Mariano Melgar; la Asociación Industrial Misti, en Paucarpata; el Centro Comercial Los Incas, en José Luis Bustamante y Rivero; y el Terminal Terrestre, en Hunter.

Mientras que en la torrentera Chullo se trabajará en el Sector 5, ubicado en la zona de la torrentera Bustamante, en Cerro Colorado; el Comité 19 y el Estadio Buenos Aires, en Cayma; la Cooperativa de Abogados y la urbanización San Agustín, en Yanahuara; y el sector Flora Tristán, en el Cercado.

La preparación para el simulacro fue coordinada entre representantes del Gobierno Regional de Arequipa, municipalidades e INDECI. El objetivo será evaluar cómo responden las autoridades y los vecinos ante un escenario de lluvias intensas.

La población de estos sectores tendrá un papel importante durante el ejercicio, especialmente en la identificación de rutas de evacuación y zonas seguras. La jornada también permitirá detectar las dificultades que podrían presentarse ante una emergencia real.

El simulacro se realizará a las 8:00 p. m., por lo que las autoridades han pedido a las familias organizarse y participar desde sus viviendas, centros de trabajo u otros lugares donde se encuentren durante el ejercicio