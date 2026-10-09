Arequipa no figura, por el momento, entre las regiones donde la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas articularán capacidades operativas para enfrentar la delincuencia de manera conjunta.

La estrategia anunciada por el Ejecutivo estaría concentrada inicialmente en Lima y su eventual ampliación dependerá de las disposiciones que emita el Gobierno central.

El jefe de la Región Policial Arequipa, general PNP Antonio La Madrid, explicó que, según la información conocida hasta ahora, la intervención comenzará en la capital del país. No obstante, no descartó que posteriormente pueda extenderse a otras regiones o ciudades si los niveles de criminalidad ameritan una medida de esta naturaleza.

En el caso de Arequipa, indicó que la Policía se mantendrá a la espera de las directivas superiores para determinar si será necesario coordinar acciones con las Fuerzas Armadas. La Madrid precisó que la participación militar en la lucha contra la delincuencia responde a una política dispuesta por el Gobierno y aseguró que la institución policial cumplirá las medidas que se establezcan. Mientras tanto, los operativos continuarán con los recursos y efectivos disponibles en la región.

La Madrid señaló que la Policía mantendrá los operativos y servicios de seguridad pese al déficit de personal y vehículos que enfrenta la institución en Arequipa. Agregó que el comando policial aún desconoce cuándo recibirá las 100 unidades adquiridas por el Gobierno Regional de Arequipa.

Pese a estas limitaciones, informó que entre enero y setiembre se logró la desarticulación de 465 bandas criminales, cuyos integrantes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

Sin embargo, el jefe policial cuestionó que algunos de los intervenidos recuperen posteriormente su libertad tras los recursos presentados por sus abogados. Según explicó, existen vacíos o mecanismos dentro de la normativa que permiten que ciertos investigados vuelvan a las calles pese a haber sido detenidos en flagrancia.

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