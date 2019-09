Sistema Integral de Transportes avanza a paso lento en Arequipa

Síguenos en Facebook

Arequipa es una ciudad que según el censo del 2017 tiene una población de 1 millón 382 mil 730 habitantes. Junto al crecimiento poblacional por el proceso migratorio de las últimas décadas se tuvo el incremento de unidades vehiculares que desencadenó en un caos con el movimiento no sólo de carros particulares, sino también de los de servicio publico.

Cuando Simón Balbuena Marroquín fue alcalde de la provincia de Arequipa en el periodo 2007 - 2010 nació la propuesta de de la construcción del sistema de autobuses de tránsito rápido. Luego en el año 2011 asume los destinos de la Ciudad Blanca Alfredo Zegarra, quien se inclinó por la creación del Sistema Integral de Transportes(SIT).

La actual gestión municipal a cargo del burgomaestre Omar Candia Aguilar esta decidida a poner en funcionamiento el proyecto y luego de varios percances por fin el 7 de junio se hizo el lanzamiento oficial de la fase pre operativa con la unidad de negocios que cubrirá la ruta en el distrito de Paucarpata, luego se haría lo propio en Mariano Melgar.

El asesor del Sistema Integral de Transportes(SIT), Cesar Simborth, informó que están en proceso de acreditación otras cuatros unidades de negocio: C - 8 Characato - Sabandía, C - 10 Hunter, C - 3 Cayma así como la C - 11 Pachacutec - Uchumayo. “Las dos primeras tendrán seis rutas y presentaron 108 unidades que pasaron la revisión técnica.En el caso de las otras cuatro que todavía están en proceso cubrirán 24 rutas con 509 vehículos que serán previamente revisados”, explicó.

Respecto a las cuatro empresas concesionarias que faltan tienen sólo hasta setiembre tienen el plazo para hacer la acreditación de los buses y así unirse a la fase pre operativa. Nos referimos a: C - 4 Selva Alegre - Miraflores, C - 2 Cono Norte, C - 6 Paucarpata - Miguel Grau y C - 9 Socabaya

.En esta primera etapa del 10% al 20% de vehículos de cada una de las empresa concesionarias deben ser nuevas y al segundo año de iniciada dicha etapa deben ser renovadas la totalidad de carros que se contemplaron en los contratos que firmaron con la comuna provincial.

VARIACIONES. Desde el inicio de la propuesta para la mejora del servicio de transporte publico en la Ciudad Blanca, hubo varios cambios y en esta gestión también se analizan algunas modificaciones. “En la realidad el concesionario esta analizando su zona y es probable que no se tomen en cuenta las 214 rutas que se habían programado y se disminuyan”, indicó Simborth.

A ello se suma el lanzamiento de un aplicativo en el mes de noviembre que permitirá que los usuarios puedan tener información de las rutas de los buses en los paraderos y de esa manera tendrán la opción de elegir la que se acomode a sus necesidades.

Otra novedad que ya esta siendo usada en periodo de prueba en las empresas de la concesión C - 7 y C - 5, gracias al uso de los GPS, es el avisaje previo de los paraderos cercanos a los que se van acercando los buses para que las personas puedan bajar con tranquilidad.

AVANCES.-. La proyección para fin de año es llegar a las 1,500 o 2,000 unidades vehiculares en la fase preoperativa y con ello llegar al 70% de esta etapa, quedando pendiente el sistema de recaudación así como la puesta en funcionamiento de la ruta troncal.

“Para el año 2020 debemos culminar esta primera fase y dedicarnos a lo que sigue que es la fase operativa. Ya se están culminando también los temas legales que hubo con algunos operadores debido a ciertas controversias” dio a conocer el gerente de transportes de la comuna provincial, Ricardo Lira.

Si bien es cierto el SIT avanza lentamente la población arequipeña no percibe la mejora del servicio ya que lo único visible son los buses de colores, pero sin la adecuación de las calles y avenidas principales se complica la eficiencia del servicio de transporte publico que merece Arequipa y que no se concreta.