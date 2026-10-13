A nueve años de su puesta en marcha, el Sistema Integrado de Transporte (SIT) de Arequipa continúa en fase preoperativa, sin completar componentes esenciales como la ruta troncal y los paraderos. En este escenario, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Municipalidad Provincial de Arequipa retomaron las coordinaciones para revisar el plan del sistema y definir las acciones pendientes.

La reunión se realizó ayer, con participación de representantes de Promovilidad, la alcaldesa provincial Ruccy Oscco, el gerente municipal y los equipos técnicos de ambas instituciones. Como primer paso, acordaron revisar los estudios existentes, los antecedentes del proyecto y la Hoja de Ruta 2023 para actualizar las prioridades del SIT.

El retraso del sistema se refleja en compromisos que siguen pendientes. Las diez concesionarias no habrían cumplido todas sus obligaciones como la renovación e incorporación de unidades y la municipalidad tampoco habría concretado medidas en la implementación de paraderos, la puesta en funcionamiento de la ruta troncal.

Mientras tanto, en los últimos años aumentaron el transporte informal y la congestión vehicular, problemas que afectan el desplazamiento diario de los usuarios. Las últimas dos gestiones municipales no lograron avances concretos para mejorar el funcionamiento del sistema, según la información proporcionada.

MESA TÉCNICA

Como resultado del encuentro, las autoridades acordaron recopilar y ordenar la información disponible, revisar los estudios técnicos y determinar qué medidas deben priorizarse para actualizar la hoja de ruta del SIT.

También se prevé una mesa técnica con la Municipalidad Provincial de Arequipa, los gremios de transportistas y otros actores vinculados al servicio. Además, se acordó una visita del equipo técnico para revisar la actualización del plan de transporte de la ciudad.