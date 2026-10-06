Solo 15 de los 126 cargos municipales y regionales de Arequipa serían ocupados por mujeres para el periodo 2027-2030, según los resultados preliminares de las Elecciones Regionales y Municipales 2026. Se trata de 9 alcaldías y seis escaños del Consejo Regional, apenas el 12.7% de los cargos considerados. Ninguna candidata al gobierno regional logró pasar a segunda vuelta.

Entre las mujeres que obtuvieron directamente la alcaldía figuran Mirtha Mavel Ruelas Casillas, en Cerro Colorado; Aurelia Lupe Pila Barreda, en Jacobo Hunter; Laura Isabel López Dávalos, en Quequeña; Luz María Carazas Carnero, en la provincia de Camaná y Ángela Eufemia Oviedo Cáceres, en Ayo.

REGIDORAS QUE ASUMIRÍAN ALCALDÍAS

El otro grupo está integrado por mujeres que asumirían la alcaldía debido a situaciones que afectaron a los candidatos que encabezaban sus listas. En Yarabamba, Mayra María Delgado Rivera, primera regidora de la lista de Mario Barriga Málaga, asumiría la alcaldía tras la exclusión del candidato, aunque el caso aún debe ser definido por el JEE.

En Mariano Nicolás Valcárcel, Evangelina Juana Checca Prudencio, segunda regidora, asumiría el cargo luego de la renuncia de la candidata a alcaldesa y la exclusión del primer regidor.

En Chichas, Verónica Roxana Ataucure Hirache, primera regidora, asumiría la alcaldía tras la exclusión del candidato por una sentencia. Mientras que en Mejía, Diana Sosiree Aspilcueta Cáceres volvería a ocupar la alcaldía tras la renuncia del candidato a la alcaldía del distrito.

CONSEJERAS

En el Consejo Regional también se proyectan seis mujeres. Por Arequipa ingresarían Gleny Maribel Aquepucho Paco y Cleopatra Chávez Menacho de Arenas; por Caylloma, Luz Karol del Carpio Argüelles y Edy Milagros Casco Cano; por Castilla, Martha Marcelina Huamani Castro; y por Caravelí, Lina Mariana Ugarte Angulo, quien se convertiría en la primera mujer de esa provincia en ocupar una consejería regional.