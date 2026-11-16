Dos trabajadores del área de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad Distrital de Paucarpata fueron detenidos tras ser sorprendidos hurtando diversos bienes de las instalaciones de la base de Smartpata, ubicada en la calle Mariscal Nieto, en el pueblo joven Miguel Grau. Ambos fueron intervenidos por la Policía tras ser alertada sobre el traslado irregular de los materiales.

El hecho ocurrió el último sábado, poco después del mediodía. Según la información proporcionada por la PNP, los involucrados serían Brian Herrera Tello, quien trabaja en una oficina de Seguridad Ciudadana, y José Huaynacho Corrales, encargado del almacén.

La intervención se produjo luego de que un trabajador advirtiera movimientos sospechosos y comunicara lo ocurrido al jefe de Seguridad Ciudadana, capitán Alfonso Aguirre. Este, a su vez, solicitó apoyo policial para verificar lo que estaba sucediendo dentro del establecimiento municipal.

Cuando los efectivos llegaron a la base de serenazgo, encontraron a Herrera Tello, quien habría intentado escapar al advertir la presencia policial. Esto originó una persecución dentro de las instalaciones hasta que finalmente fue intervenido.

En la revisión de su vehículo se encontraron dos sacos de polietileno que contendrían botas, además de un balde de aceite para vehículos. Todo valorizado en 2 mil 500 soles.

También se procedió con la intervención del almacenero Huaynacho Corrales. Ambos trabajadores fueron trasladados a la comisaría y hoy fueron derivados a la Unidad de Flagrancia. Se supo que habría videos de las cámaras de seguridad que registraron todos sus movimientos.

Desde serenazgo se informó que el jefe de seguridad ciudadana solicitó que se haga un inventario de los bienes que tienen en almacén para determinar si es la primera vez que ocurre el hurto o ha sido sistemático.