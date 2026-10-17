El campeón departamental de fútbol femenino de Arequipa, Escuela Deportiva Stella Maris, superó la primera fase de la Etapa Interregional de la Liga de Ascenso Femenino 2026, tras imponerse en los penales a Deportivo Garcilaso, campeón departamental de Cusco.

El encuentro se disputó en sede neutral, en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina de Juliaca, en Puno. Durante el primer tiempo, las mejores ocasiones y la posesión del balón correspondieron al cuadro cusqueño. Aunque Stella Maris intentó incursionar en el área rival durante la primera etapa, el marcador no se movería.

Para la segunda mitad del compromiso, las situaciones se emparejaron; no obstante, la defensa arequipeña logró contener la ofensiva de Garcilaso, el cual tuvo la mejor ocasión de gol del encuentro sobre los minutos finales.

Es así que el partido tuvo que definirse desde los doce pasos, donde la portera arequipeña Elizabeth Gil se consagró como la figura del encuentro al atajar el segundo y cuarto remate, ejecutados por María de los Ángeles y Camila Cruz, respectivamente.

De esta manera, Stella Maris avanza a la segunda fase de la Etapa Interregional, que se disputará entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre, también en sede neutral. El próximo rival del conjunto arequipeño saldrá del ganador de la llave que disputarán Colmillo Comas FC de Lima y Club Deportivo Huáscar de Ayacucho.