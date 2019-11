Stuart Flores: "Doy lo mejor de mí cuando escribo"

Síguenos en Facebook

En conversación con Johann Page y Mábel Cáceres, Stuart Flores, escritor y periodista, nos acercó más a su obra "La piel fría", relato de largo aliento que le valió el Premio Copé de Oro de Petroperú el año pasado. Correo charló con Stuart a propósito de su presencia en el Hay Festival Arequipa.

¿Quién es Stuart Flores hoy tras el Premio Copé? Un tipo humilde y que escribe de madrugada. Un sujeto obsesionado con el lenguaje. Es decir, el mismo de antes del premio. Es lo que yo percibo de mí. No sé cómo me ve el resto. Sin embargo, para poner un ejemplo más claro, hoy he escrito la parte final de un cuento largo. Creo que soy otro luego de haberlo terminado. Lo único que nos hace replantear quiénes somos o en quiénes nos convertimos es la escritura misma, no los premios. Tú me entiendes porque también has ganado un premio importante.

Anteriormente declaraste que no concursabas si no estabas seguro de la victoria, ¿La piel fría fue para ti un golazo instantáneo? Como dijo un contacto que tengo en redes, yo siempre juego a ganador o no juego. Ya antes he ganado algunos concursos, pero siempre evito mencionarlos en las notas biográficas que me piden. Es una cuestión de pudor. En lo que respecta a La piel fría, como todo lo que he escrito, nunca lo concebí con la intención de hacerlo participar en ningún concurso. Cuando lo terminé pensé lo mismo que pienso cuando acabo un texto: que es demasiado bueno, simplemente. A mí me gusta todo lo que escribo. Y doy todo lo mejor de mí cuando escribo una novela, un cuento, un poema, una reseña o una columna de diario. Me lo he impuesto como norma.

¿Cómo te ha ido en la “Gira Copé” hasta ahora? Demasiado bien. Me he sentido como un rockstar. He visitado distintas ciudades y me han puesto frente a un auditorio repleto para decir algunas cosas y he intentado decir cosas interesantes. Creo que el premio es ese. Que te hagan un poquito más conocido. Que te otorguen lectores. También, con motivo de estos viajes y de las presentaciones de los libros premiados, entablé amistad con algunas personas. Por ellas he sentido un afecto casi instantáneo. Un afecto que aún late en mi interior. Estas personas no lo saben, pero me inspiran.

Esta es la primera vez que participas en el Hay Festival. ¿Cuáles son tus expectativas? Participar en el Hay me entusiasma mucho. Si bien estar rodeado de grandes escritores me hace sentir diminuto, no puedo negar que esta situación despierta en mí un enorme placer. Mi única expectativa es divertirme.

¿Además de narrativa, también escribes poesía. ¿Sientes inclinación más por una que por otra? Creo que hay que poseer un estado anímico muy particular para escribir poesía. Yo lo tuve y escribí y publiqué ele. Mi inclinación natural, no obstante, está mucho más ligada a la narrativa. Todo lo que me pasa durante el día, las cosas que veo o las conversaciones que sostengo, en mi cabeza ya se están escribiendo como cuento o novela.

¿Qué estás escribiendo actualmente? Parafraseando a Ignacio Padilla, solo me meto en el terreno de la novela para descansar de los cuentos. Desde hace un par de años tengo una en la incubadora. Es una novela extensa y espero que no se me vaya de las manos.