Sucamec realizará mil 100 inspecciones y verificaciones

Para este año, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec), tiene previsto realizar mil 100 acciones de control, entre verificaciones, operativos e inspecciones.

Esto con el fin de superar la meta fijada el año pasado, cuando la Sucamec participó en 945 operativos e inspecciones en coordinación con la Policía y el Ministerio Público. (ver cuadro)

La gran cantidad de mineras formales e informales, cerca de 500, en la región hacen que la mayor incidencia en intervenciones en Arequipa, por parte de Sucamec, sea por explosivos y pirotecnia.

Durante el 2018, se logró incautar mil 500 kilos de pirotecnia y más de 4 mil kilos de explosivos. Muchas veces, una parte de este material es donado, pero la gran mayoría es destruida.

Solo en lo que va del 2019, se ha podido incautar 200 kilos de pirotecnia y 21 toneladas de explosivos. Este material será destruido en un par de semanas.

ARMAS. Por otro lado, cerca de 103 armas de fuego fueron incautadas y decomisadas, de enero de 2018 hasta la fecha en la región. Esto debido a que las empresas de seguridad o personas naturales, no cumplían las normas para almacenar armamento de la Sucamec. Así también, se informó que, durante este periodo, tanto la Fiscalía y Corte Suprema de Justicia de Arequipa, ordenó el almacenamiento de 357 armas. Se trata de incautaciones realizadas por diferentes delitos, entre ellos: Robo, secuestro, intento de homicidio, etc., todos los antes mencionados cometidos con armas de fuego. Mientras que, durante estos casi 18 meses, mil 724 armas de fuego fueron entregadas por empresas y personas naturales voluntariamente a la Sucamec. Según se informó, esto a raíz de la amnistía de internamiento voluntario que se realizó el año pasado que permite tramitar una licencia inicial (si no cuenta con antecedentes penales), transferir el arma (venderla a un usuario con licencia vigente) o entregarla al Estado.