SuSalud multa con un millón 680 mil soles al hospital Honorio Delgado

El hospital regional Honorio Delgado Espinoza se cae a pedazos, tampoco tiene recursos para contratar personal ni más equipos, pero ahora debe enfrentar una multa de 400 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a un millón 680 mil soles, interpuesta por la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud).

Así lo dio a conocer ayer el aún director del nosocomio, Octavio Chirinos, ante el Consejo Regional de Arequipa y la congresista Alejandra Aramayo.

INAUDITO

“En esta semana, tres médicos que atienden en Emergencia han sido golpeados por los pacientes, porque dicen que no los atienden con los equipos necesarios, ahora tenemos reconocido por el Ministerio de Salud que necesitamos 1,000 trabajadores más, según norma técnica, pero no asignó ni una plaza más para trabajar. Pero lo peor de todo es que tengo un cuchillo al lado, que es SuSalud, que me ha puesto una multa de 400 UIT, porque no tengo cirujano de cabeza y cuello las 24 horas del día”, dijo.

Chirinos precisó que está sanción es inaudita. “SuSalud es un ente que es paralelo al Ministerio de Salud, que tiene conocimiento de que me faltan trabajadores para cumplir la norma técnica, pero viene y me pone una multa, he tenido que ir el 4 de marzo a sustentar y decirles que nos deben dar los recursos, pues es mi responsabilidad”, refirió tras anunciar que apelarán la resolución.

Reveló que actualmente tienen 1,000 pacientes en espera desde hace un año para operar y 52 en hospitalización que no pueden ser intervenidos, porque solo tienen tres salas de operaciones desde hace un año. “Se declaró en emergencia el hospital por el Consejo Regional, pero esa declaratoria no estaba dentro del marco legal existente y si ustedes (consejeros) quieren hacer una declaratoria más, están pensando en ilusiones”, dijo y agregó que eso, en el 2018, fue un saludo a la bandera, porque nunca procedió.

El galeno aclaró además que los S/2 millones que transfirió el Minsa al hospital no fueron por la declaratoria de emergencia del CRA, sino por atender la queja de los gremios. Remarcó que es insuficiente porque solo para equipamiento requieren S/. 63 millones, de los cuales S/. 23 millones son para reposición de equipos y S/. 40 millones para equipos nuevos. Este año querían entregar S/. 600 mil para equipos, he ido a protestar y nos han dado S/2. millones. Hay falta de voluntad de querer comprar el equipamiento, si el Estado quiere solucionar este problema que aumente el presupuesto”, dijo.

Para la contratación de 1,000 trabajadores requieren S/. 80 millones. Aramayo se comprometió a gestionar una reunión con la nueva ministra de Salud, Zulema Tomás, y los directores del Honorio Delgado, Octavio Chirinos, y el Goyeneche, Mario Begazo, y el gerente de Salud, Leonardo Chirinos.

DATO.Un millón 360 mil habitantes hay en Arequipa. El 20% lo cubre EsSalud y el resto el Minsa. 80% atiende el Honorio Delgado.

Normativa

La Superintendencia Nacional de Salud en su página web del registro de sanciones solo reporta una multa de 2.6 UIT al Hospital Honorio Delgado (resolución 007-2016), por infracciones leves, pero no se descarta otra sanción que no haya sido publicada porque está en proceso. Se conoció que en el 2018 realizó 4 visitas al nocosomio y encontraron serias deficiencias. Voceros mencionaron que solo realizan su trabajo para verificar la calidad del servicio.