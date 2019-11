Taxistan exigen habilitación de calle San Juan de Dios

Síguenos en Facebook

Los trabajos del proyecto del Eje Jerusalén - San Juan de Dios continúan generando incomodidad en la población de Arequipa. Ahora son los taxtistas quienes exigen a la comuna provincial que agilice los trabajos para habilitar la vía y con ello puedan acceder a la zona donde hay una serie de centros comerciales que se abarrotan de personas en las fiestas navideñas.

"En diciembre es cuando tenemos más trabajo en esa calle porque la gente acude a realizar sus compras por eso es necesario que se pueda aperturar. Si están en paro los trabajadores de construcción civil la municipalidad debe ver la manera que no haya más retrasos", dijo el presidente de la Central Regional de Empresas y Asociaciones de Taxis de Arequipa, Isidro Flores.

Al respecto, buscarán concretar una reunión con la autoridad edil para explicarle las pérdidas que podrían tener si esa vía no se habilita para diciembre. "Sabemos que no van a terminar a fin de mes, pero queremos que nos aseguren que no va pasar el 15 de diciembre", remarcó.

Los más de 20 mil hombres del volante ya se vieron afectado por el "plaqueo" ya que un día a la semana no pueden acceder al Centro Histórico y temen que con esta calle cerrada tengan mayores pérdidas.

De otro lado, Flores informó que otro de los problemas que están atravesando es la suba del combustible que en las últimas semanas se incrementó el S/0.20 céntimos por galón.

En ese caso pidieron a Osinergmin que tengan mayor fiscalización porque suponen que los dueños de grifos podrían estar especulando excusándose con las protestas que supuestamente no permite el traslado adecuado encareciendo el precio.