Dos sismos se registraron esta mañana en distintos puntos de la región Arequipa, según los reportes del Instituto Geofísico del Perú (IGP).

El primer movimiento ocurrió a las 9:07 horas y alcanzó una magnitud de 4.3. El epicentro se ubicó a 6 kilómetros al norte de Chuquibamba, en la provincia de Condesuyos, a una profundidad de 121 kilómetros.

Casi una hora después, a las 9:55 horas, se registró un segundo sismo, esta vez de magnitud 3.6. El epicentro fue localizado a 10 kilómetros al norte de Quilca, en la provincia de Camaná, con una profundidad de 59 kilómetros de la superficie.

Por sus características y profundidad, ninguno de los dos movimientos habría generado daños reportados hasta el momento. Sin embargo, el IGP recuerda a la población que Arequipa es una zona de constante actividad sísmica y recomienda mantener preparada la mochila de emergencia y conocer las rutas de evacuación.

En lo que va del año, se han registrado 91 temblores de magnitud 3.5 a más, según el reporte del IGP.