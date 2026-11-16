La temperatura continúa en aumento en Arequipa. Entre el 17 y el 20 de noviembre se prevé un incremento de la temperatura durante el día en la costa, los valles costeros y las zonas de sierra de la región. En algunos valles, la temperatura llegará a los 33 °C.

Según el pronóstico del Senamhi, la temperatura llegará hasta 29 °C en el litoral y los 28 °C en la sierra media. Estas condiciones estarán acompañadas de escasa nubosidad, lo que favorecerá una mayor exposición a la radiación ultravioleta (UV).

Pero el calor no será la única condición que deberán soportar los pobladores. También se esperan vientos cercanos a los 40 kilómetros por hora y no se descartan lluvias y lloviznas dispersas en la costa.

El aviso comprende las provincias de Arequipa, Islay, Camaná, Caravelí, Castilla, Caylloma y Condesuyos, donde se recomienda tomar precauciones, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar.

Ante este panorama, se aconseja utilizar sombreros o gorros, aplicar protector solar, mantenerse hidratado y evitar permanecer por mucho tiempo bajo el sol.

Las personas que realizan trabajos al aire libre, así como los agricultores, comerciantes y quienes deben desplazarse durante el día, deberán tener especial cuidado para evitar los efectos de la exposición prolongada a las altas temperaturas y la radiación solar.