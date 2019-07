Tips y mitos para emprendedores de la era digital

Síguenos en Facebook

Emprender es un reto que no solo requiere de esfuerzo humano y capital económico, sino de conocimiento básico para competir en el mundo digital.

En diálogo con Correo, el director de Innovación y Transformación corporativa en Ambidextro, Ivan Juscamaita, dio algunos tips y descartó mitos que existen en esta era digital.

Es necesario definir un problema a resolver, pues muchos se enamoran del producto o servicio, antes de solucionar una necesidad real.

Es primordial diseñar un modelo de negocio que tenga al cliente en el centro de todo. No se trata de competir con otros productos, sino con quién brinda la mejor experiencia al usuario.

Se debe trabajar en redes de ecosistemas. Cuando empiece con el negocio, no puede hacerlo todo, de tal manera que debe tratar con aliados o socios con el fin de completar esa experiencia. Que el cliente sienta con ese producto o servicio toda la experiencia que necesita. Por ejemplo, un restaurante que ofrece el menú por WhatsApp y deja el pedido en la oficina, mientras que el pago es semanal o por transferencia.

Entender qué tecnologías digitales se acondicionan mejor al modelo de negocio que creará el emprendedor. Entre ellas están la inteligencia artificial, nube, móvil, big data, porque no todas son para todos.

MITOS

En referente a los mitos, la más usual es pensar que tendrá muchas ventas creando una cuenta de Facebook. Según Ivan Juscamaita, en esta red social es necesario vender sin vender, es mejor generar contenido.

Si no crea una aplicación móvil, no está en la era digital, es otro mito. Para tener más clientes no es necesario crear un aplicativo, sino hacer buen uso de las herramientas digitales que ya existen.