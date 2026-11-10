Una trabajadora del establecimiento de salud del distrito de Bella Unión, en la provincia de Caravelí, denunció hoy que un desconocido ingresó durante la madrugada a su vivienda y la agredió. El hecho ocurrió cuando se encontraba en el inmueble junto a sus hijas menores de edad, quienes vivieron momentos de temor durante el incidente.

Según la denuncia, el sujeto habría ingresado a la casa utilizando un tragaluz. Cuando la mujer advirtió su presencia y le reclamó por encontrarse dentro de su propiedad, el desconocido comenzó a agredirla.

Ante la situación, una de sus hijas salió corriendo hasta la comisaría para pedir ayuda a los efectivos policiales. Sin embargo, cuando los agentes llegaron al inmueble, el sujeto ya había escapado.

Antes de este suceso, la trabajadora había presentado informes y denuncias ante la Microred de Salud de Acarí, en los que alertaba sobre presuntos actos de hostigamiento e intimidación que, según manifestó, venían afectando su tranquilidad y seguridad personal.

Pese a los informes, la Microred y las otras instancias de Salud no habrían adoptado las medidas de prevención y protección a la trabajadora.

Mientras tanto, la Policía y al Ministerio Público investigarán el hecho para identificar al responsable y determinar si existe alguna relación entre el episodio ocurrido en la vivienda y las denuncias de hostigamiento presentadas anteriormente por la trabajadora.