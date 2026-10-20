Los jurados electorales especiales (JEE) instalados en la región Arequipa emitieron ocho informes de fiscalización por presuntas infracciones al deber de neutralidad. De estos casos, tres autoridades fueron declaradas infractoras; sin embargo, la única medida aplicada fue una exhortación a no cometer la misma infracción.

La mitad de los informes involucran a militantes del movimiento regional Fuerza Arequipeña. En ese contexto, el JEE de Arequipa declaró infractores a Manuel Vera Paredes, alcalde de Cerro Colorado, y a José Luna Zapana, alcalde de Yarabamba, por realizar proselitismo político a través de redes sociales mientras aún ejercían funciones como autoridades municipales.

Vera Paredes era candidato a la Alcaldía Provincial de Arequipa, mientras que Luna Zapana buscaba su reelección como burgomaestre distrital. Ambos presentaron recursos de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), los cuales fueron admitidos a trámite.

Asimismo, el Área de Fiscalización del JEE de Arequipa emitió informes sobre la participación de Simón Laura Huaranca, regidor de Miraflores, y Herbert Tapia Noa, regidor de Paucarpata, en actividades proselitistas de Fuerza Arequipeña. No obstante, hasta la fecha no se ha emitido un pronunciamiento oficial sobre estos casos.

Por otro lado, el JEE de Caylloma también declaró infractor al consejero regional Osias Ortiz Ibáñez, quien postuló a la Alcaldía Distrital de Majes. Según la resolución, incurrió en actos de proselitismo político mediante el uso de redes sociales. A diferencia de los otros casos, Ortiz no presentó apelación.

En tanto, el JEE de Camaná aún no resuelve los procedimientos sancionadores abiertos contra Nelson Tito Eguia, alcalde de Nicolás de Piérola, y Jonathan Machado Rivera, alcalde de Samuel Pastor.

La única autoridad que quedó libre de responsabilidad fue la alcaldesa de Yura, Mirtha Ruelas Casillas. El JEE de Arequipa determinó que no existían elementos suficientes para continuar con el procedimiento sancionador en su contra.