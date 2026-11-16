Tres estudiantes heridos tras choque entre camioneta y auto en Arequipa

Tres escolares resultaron heridos esta mañana luego de que la camioneta en la que se dirigían a su colegio chocara contra un automóvil estacionado en la Av. Lambramani, en el límite de los distritos de Arequipa y José Luis Bustamante y Rivero.

De acuerdo con información de un sereno de Bustamante y Rivero, los menores sufrieron lesiones leves y fueron trasladados a la clínica Auna para recibir atención médica.

El accidente ocurrió cuando presuntamente el conductor de la camioneta Suzuki, perteneciente a la empresa Peruvian Company, realizó una mala maniobra e impactó contra la parte posterior de un automóvil blanco que prestaba servicio de taxi. Este último vehículo, según su conductor, se encontraba estacionado a la espera de ingresar al centro comercial Lambramani.

Producto de la colisión, la camioneta terminó recostada sobre uno de sus lados en plena vía, lo que obligó a restringir temporalmente el tránsito vehicular.

Posteriormente, el vehículo siniestrado fue remolcado y la circulación quedó restablecida. En tanto, efectivos de la comisaría de Santa Marta investigan las causas del accidente.