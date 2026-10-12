Tres personas fallecieron durante el fin de semana en distintos accidentes de tránsito ocurridos en las provincias de Condesuyos y Arequipa, según reportes de la Policía Nacional.

El primer siniestro se registró la tarde del 10 de octubre en el distrito de Yanaquihua, provincia de Condesuyos. El conductor de un bus, identificado como Henry Chino, cayó con su vehículo a un barranco de aproximadamente 200 metros de profundidad cuando retornaba tras trasladar personal a una operación minera.

Aunque fue rescatado con vida y evacuado a un establecimiento de salud cercano, los médicos confirmaron posteriormente su fallecimiento. La Policía inició las investigaciones y dispuso el traslado del cuerpo a la morgue central de Arequipa para las diligencias correspondientes.

El segundo accidente ocurrió ayer, alrededor de las 03:00 horas, en el sector La Curva, distrito de La Joya. Oliverio Mendizábal Hualpatupa conducía una motocicleta roja sin placa de rodaje cuando impactó frontalmente contra un mototaxi de matrícula 4243-5V.

Tras el choque, personal de serenazgo trasladó al motociclista al Centro de Salud de La Joya; sin embargo, los médicos solo pudieron certificar su deceso. La Policía investiga las circunstancias del accidente para determinar las responsabilidades correspondientes.

Un tercer accidente se registró ayer, cerca de las 04:30 horas, en la carretera Arequipa-Yura. Un tráiler de placa V5Q-798, que transportaba cemento, colisionó con un automóvil de matrícula D4C-621.

La peor parte la llevó el vehículo menor. Su conductor, Omar Pacheco Gutiérrez, falleció a consecuencia del violento impacto, mientras que otras dos personas resultaron heridas.

Hasta la zona acudieron bomberos de la Unidad de Rescate 19 y una ambulancia de la Compañía 140 para atender la emergencia. Debido a la posición en que quedaron las unidades siniestradas, el tránsito permaneció restringido por más de seis horas mientras se realizaban las labores de rescate, las diligencias policiales y el levantamiento del cadáver.