Tres obras que ejecuta el Gobierno Regional de Arequipa por un monto de S/70 millones, en el distrito de Cocachacra (Islay), se encuentran paralizadas desde hace 130 días, debido a la protesta que realizan los pobladores en contra del proyecto minero Tía María.



Guillermo Varcárcel, gerente de Infraestructura del Gobierno Regional de Arequipa, precisó que los proyectos son el hospital de Cocachacra, carretera El Frisco y vía La Ensenada, esta última está en etapa de absolver observaciones, pero por sus condiciones no se puede concretar.



PENALIDAD. Las tres obras son ejecutadas por contrato, pero se ha dialogado con las empresas para suspender los trabajos por acuerdo de ambas partes y evitar cualquier penalidad. "La ley advierte que si el hecho es por factor externo, no genera penalidades", comentó. Sin embargo, el problema es el retraso y no se tiene fecha de entrega debido a la medida de fuerza. Incluso reveló que los trabajadores están aptos a laborar solo hasta la 13:00 horas, pero los agricultores no aceptaron.



DATO.Respecto al hospital de Alto Inclán en Mollendo, señaló que no ha tenido problemas y continúa ejecutándose con normalidad.