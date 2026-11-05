La Municipalidad Distrital de Cerro Colorado identificó ayer tres puntos críticos en la quebrada Añashuayco, donde se viene arrojando residuos sólidos, tierra y escombros, situación que representa un peligro inminente de represamiento y desbordes cuando la torrentera se active durante la temporada de lluvias.

La subgerenta de Gestión de Riesgos y Desastres, Gaby Quicaña, informó que realizaron trabajos de limpieza y descolmatación en diferentes sectores; sin embargo, nuevamente aparecen montículos de escombros debido a que estos espacios son utilizados como botaderos, espacialmente en el sector de La Isla y en la parte alta de la quebrada, en Avelino.

Quicaña señaló que se registra el 70% de limpieza y descolmatación en quebradas y torrenteras. “Las labores ya se completaron en Gamarra, Chullo y Azufral, mientras que actualmente se intervienen los sectores de Apipa y José Luis Bustamante y Rivero, luego será Las Lomas”, dijo.

Informó que se ejecutan trabajos de reforzamiento de las quebradas mediante muros de contención y enrocados. “En José Luis Bustamante y Rivero se coordina una intervención conjunta con el Gobierno Regional de Arequipa, mientras que en el sector de Nazareno ya comenzaron las obras con apoyo de dicha entidad. En la torrentera Chullo, las labores comprenden sectores como Cerrito Los Álvarez, Azufral y Gamarra”, dijo.

COLEGIOS

La funcionaria señaló que atienden las solicitudes de colegios y establecimientos de salud ubicados en el distrito que podrían verse afectados por el ingreso de agua durante las lluvias. Entre las acciones ejecutadas figuran la colocación de sacos terreros y el uso de maquinaria para prevenir inundaciones, además de coordinaciones con los directores de los planteles para identificar otros puntos vulnerables.