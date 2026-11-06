Un repartidor de gaseosas resultó herido en una de sus piernas tras el choque entre un camión y una motocarga en la intersección de las calles San Francisco y Zela, frente a la Plaza San Francisco, en el Centro Histórico de Arequipa.

El accidente ocurrió cuando el camión blanco de placa VEE-904 impactó contra el vehículo menor de placa 5403-8V, que distribuía las bebidas. A consecuencia del choque, la motocarga quedó recostada sobre la vía y varias gaseosas terminaron en el piso. Asimismo, el tránsito se restringió de manera temporal.

Uno de los repartidores manifestó que sentía dolor en una de sus piernas. Hasta el lugar llegaron paramédicos de la Municipalidad Provincial de Arequipa, quienes le brindaron atención y lo trasladaron a una clínica para su evaluación.

Sobre lo ocurrido, el conductor del camión sostuvo que, desde su punto de vista, la motocaraga se encontraba mal estacionada. Esta versión deberá ser contrastada durante las investigaciones.

La Policía tardó en llegar, pero sus investigaciones y la revisión de cámaras de seguridad determinarán las responsabilidades de los conductores de ambas unidades.