El Texao de Juan Guillermo Carpio Muñoz se puede considerar como la enciclopedia de Arequipa, debido a su riqueza histórica e informativa, compilada cuidadosamente y en un formato original durante los 20 años que le llevó al autor esta tarea.

El sociólogo y periodista, exdirector de la Biblioteca Nacional, Hugo Neira, lo sabe bien, no en vano leyó las más de 7,000 páginas que integran los 12 tomos de la edición completa de este libro, cuya presentación estuvo a su cargo en junio.

¿Por qué deberíamos considerar la obra de Juan Carpio, el Texao, como una enciclopedia? La obra de Juan Guillermo Carpio, Texao, Arequipa y Mostajo, en definitiva rompe todos los modelos de edición de estudios e investigaciones, no se trata solo de la acumulación de documentos o textos, porque contiene información de la historia nacional e internacional y está todo expresado en varios tomos, a esto es a lo que llamamos enciclopedia.

¿Qué es lo que destaca de este trabajo? Puedo decir que se trata más que de la historia regional, porque cada tomo nos lleva a un registro de datos sobre Arequipa junto a la historia del Perú, con narraciones y descripciones de momentos y personajes que se entrelazan en una riqueza de datos que cautiva a arequipeños y a los que no lo son. No solo es el registro de la historia, va más allá, hasta llegar a la explicación de sucesos, la descripción de identidades.

Se puede ver que el autor se ocupa de varios temas, no solo de la política. Así es. Podemos ver que a cada capítulo le dedica espacios muy nutridos sobre cómo es la cultura popular de los arequipeños, desde sus expresiones populares, las peleas de toros, la música popular y a la comida tradicional. Podemos hallar aspectos como la rebelión popular de 1867, pero también los terremotos, lo que fue Arequipa en el momento de la Guerra del Pacífico y otros temas sobre arte, música, fotografía o simplemente la vida en la ciudad. Así, podemos encontrar la historia política sin duda, pero también la historia cultural, dada la importancia que se da a literatos, juristas, artistas y pensadores.

Usted ha hecho mención a las fuentes consultadas por Carpio Muñoz para esta obra. Sí, es indudable que lo recogido por el periodismo local, la recuperación de lo que en su momento dijeron los testigos de vista de los acontecimientos, es decir, el diario La Bolsa, El Deber, El Pueblo, ha sido de gran trascendencia en estos libros. Cada capítulo tiene algo que ver con las costumbres y tradiciones. Carpio Muñoz ha sabido tomar los deseos, los dolores y los placeres de la gente y nos lleva a la Arequipa de los chacareros y de los juristas, de los personajes destacados, de los artistas. Es una fuente riquísima para investigaciones posteriores de antropólogos y sociólogos y lingüistas.

¿Qué concluye después de revisar los 14 tomos de Texao? Me he quedado admirado porque hay varias disciplinas ahí. La antropología, los aportes, los arequipeñismos, pero también la gente, sus y hábitos . Es un libro excepcional por eso y por eso digo, seriamente que es una Enciclopedia que se puede seguir extendiendo con otras disciplinas. Por ejemplo, el Misti y su geología no están, tampoco la flora y fauna de Arequipa que es distinta a otros lugares.

¿Cuál sería su mensaje para las nuevas generaciones respecto al Texao?Es una obra para todos los arequipéños y los peruanos. A pesar de no conocer al autor, puedo ver que su objetivo fue vincular la historia de Arequipa con la historia del Perú, es un modelo de trabajo digno de admiración. Es increíble cómo ha podido el autor atinar a un modelo que es importante y adelantarse a lo que es ahora tendencia mundial:hacer la historia del mundo comparándola con otros momentos.