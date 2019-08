​UNSA: 518 postulantes no dieron examen porque no terminaron inscripción

Cerca 630 postulantes no rindieron examen en el I Proceso de Admisión 2020 de la Universidad Nacional de San Agustín (UNSA). De este total, 518 no terminaron el proceso de inscripción que significa la validación de su inscripción y otros 112 no asistieron o llegaron tarde.

La validación de la inscripción significaba la presentación del voucher pagado, certificado de estudios o el documento de Sistema de Información de Apoyo a la Gestión de la Institución Educativa (Siagie) que corrobora su grado de estudios en el estadio del campus universitario.

Sin embargo, los jóvenes no cumplieron con este tercer paso del proceso de admisión y a consecuencia de ello, no obtuvieron su carné postulante y no rindieron el examen. En el proceso anterior, la validación se realizaba de forma virtual, peor debido a los problemas de falsificación de documentos y otros, esta vez exigieron la validación física.

El rector de la UNSA, Rohel Sánchez, informó que desde mañana se procederá con la devolución de los montos pagados, 126 soles para los egresados de los colegios públicos, 176 para colegios parroquiales y 276 para estudiantes o egresados de instituciones particulares.

Para esta devolución, los jóvenes deben presentar una solicitud de devolución al área de Administración.

Para este proceso, la UNSA ofreció 857 vacantes en 59 carreras profesionales.Los resultados del examen se conocerán durante la tarde.