El camarón será el protagonista de la gastronomía en Uraca-Corire, donde los días 14 y 15 de noviembre se realizará el Festival del Camarón, Pisco y Vinos. La actividad tendrá lugar en la explanada ubicada a orillas del río Majes, en la provincia de Castilla.

Los visitantes podrán recorrer 18 stands gastronómicos que ofrecerán diferentes preparaciones con camarón fresco, entre ellas ceviche, cauche, chupe, sudado, chicharrón, tortilla y más. También habrá platos criollos, como pato al vino.

La oferta se complementará con 12 stands de bebidas, donde se ofrecerán cócteles preparados a base de pisco y vinos. Para ello, se contará con la participación de bodegas de la zona.

El festival también tendrá actividades para quienes busquen algo más que gastronomía. Se realizarán concursos de pesca de camarón y de glotones, además de exhibiciones de caballos de paso, presentaciones de danzas y encuentros de fulbito para niños y adultos.

Otro de los objetivos de esta actividad será dar a conocer los productos de la zona y generar oportunidades para los emprendedores locales, quienes tendrán un espacio para ofrecer sus productos a los visitantes.