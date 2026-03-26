Los pobladores del Valle de Tambo, en la provincia de Islay, suspendieron temporalmente el paro indefinido que iniciaron hace dos días, el cual incluyó el bloqueo de la carretera Panamericana Sur, con cientos de vehículos varados, como medida de protesta contra el proyecto minero Tía María.

Miguel Meza, vocero del distrito de Cocachacra, indicó a una emisora local que la protesta no fue cancelada, sino que entrará en una pausa a solicitud de los comerciantes de la playa del distrito de Punta de Bombón. Los negociantes expresaron su preocupación debido a que el bloqueo de vías perjudica sus actividades económicas programadas para los próximos días.

El bloqueo de los pobladores del Valle de Tambo en la Panamericana Sur dejó cientos de vehículos varados (Foto: GEC)

La noche de ayer, tras cumplirse el segundo día de bloqueo en horas de la tarde, se levantó la medida con el fin de evaluar otras alternativas y buscar soluciones, aunque su objetivo es que se frenen los trabajos de movimiento de tierras del proyecto minero.

Asimismo, una comitiva de pobladores acudirá hoy a la Municipalidad Distrital de Cocachacra para solicitar una reunión con el alcalde y exponer sus demandas.

Posteriormente, se llevará a cabo una reunión de emergencia en la que se definirán las fechas para retomar las protestas. De manera preliminar, Meza indicó que el 7 de mayo se prevé un viaje a Lima para realizar manifestaciones en la capital.

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