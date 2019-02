Vecinos de El Cebollar piden atención de la comuna de Paucarpata

Síguenos en Facebook

Los pobladores de la asociación El Cebollar sienten que la administración municipal en Paucarpata, encabezada por el alcalde José Supo Condori, se ha olvidado de ellos.

El 7 de octubre, el terreno que fue destinado para la ampliación del cementerio del distrito apareció lotizado y en varios lugares habían bloquetas. Ahora ya hay cuartos construidos y no son desalojados.Esto causa indignación a los socios fundadores de este lugar porque en los años 80, cuando llegaron a vivir, acordaron con la autoridad edil de esos años dejar libre esa zona para usarlo como campo santo para los pobladores del distrito.“Ya pasó más de cuatro meses y estos señores no han sido retirados. No sabemos que piensan los funcionarios y el procurador de la municipalidad. Ellos deben cautelar los bienes del Estado y hacer cumplir la ley”, dijo el presidente de la asociación, Álvaro Cari.

Contaminación. Otro de los problemas que aún no es atendido es la reforestación de la zona que por años fue como botadero clandestino. El 27 de diciembre fue cerrado definitivamente y colocaron una tranquera, pero la plantación de arboles para mitigar la contaminación no lo hicieron.

Además de seguir viviendo en medio del mal olor y proliferación de moscas, les perjudica porque es un requisito del plan especifico que están elaborando y que va a permitir que puedan sanear sus terrenos.“Hemos sido considerados como zona de riesgo en el Plan de Desarrollo Metropolitano (PDM), por eso tenemos que hacer el plan y presentarlo a la municipalidad provincial”, remarcó Cari.