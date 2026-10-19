Su intención de ayudar a un desconocido que necesitaba llamar a su madre estuvo a punto de costarle la vida. El venezolano Yanderson Gonzales Gonzales, de 29 años, se salvó de morir tras ser apuñalado tres veces en el pecho por un compatriota quien le robó su celular y otras pertenencias mientras desayunaba cerca del puente Grau, en el Cercado de Arequipa.

La víctima contó a Correo que el ataque ocurrió a las 7:00 de la mañana de ayer, cuando el extranjero descansaba sobre unas gradas mientras desayunaba. Su compatriota apareció de sorpresa y le pidió prestado su teléfono celular para comunicarse con su madre.

Yanderson no sospechó de sus intenciones. Recordó que, en otras oportunidades, cuando no tenía celular, también había recurrido a la solidaridad de desconocidos para comunicarse con su familia. “Por eso, decidí ayudarlo pues”, dijo el venezolano.

Sin embargo, después de marcar un número y aparentemente no conseguir comunicarse, el desconocido se levantó y no devolvió el aparato. Inicialmente, la víctima creyó que se trataba de una broma, pero cuando exigió que le devolviera su celular, el sujeto se rehusó a hacerlo comenzado un forcejeo. Luego, el delincuente sacó un objeto y le asestó tres puñaladas en el lado izquierdo del pecho.

Pese a estar herido trató de detener al ladrón pero la perdida de sangre hizo que cayera al suelo. Fueron los transeúntes quienes lograron auxiliarlo y subirlo a una combi para trasladarlo a EsSalud; posteriormente, fue derivado hacia el hospital Honorio Delgado, donde le explicaron que una de las puñaladas alcanzó a dañar uno de sus pulmones por lo que permanece hospitalizado.

Yanderson contó que no vive en Arequipa. No tiene a nadie, hace 15 días ingresó al Perú por la frontera norte y desde hace una semana está en la ciudad. Recientemente estuvo trabajando como obrero de construcción para reunir los fondos que le permitan llegar a la ciudad de Santiado de Chile, su lugar de destino, donde viven familiares.

“No tengo a nadie aquí. Solo estoy de pasada”, refirió el extranjero que perdió su celular, 80 soles y sus pertenencias a manos de su propio compatriota. El caso es investigado por los agentes de la comisaría de Palacio Viejo.