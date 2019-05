Víctor Falcón Calderón, un periodistas de importante trayectoria

Síguenos en Facebook

Su voz grave e imponente estatura hicieron que don Víctor Falcón Calderón, conocido con el acrónimo de Vifaca, jamás pasara inadvertido desde que el 16 de agosto de 1959 desempeñara la función de “planta baja”, durante la transmisión del cuadrangular de fútbol con motivo de la puesta en operación de la luz artificial en el Estadio Melgar del barrio IV Centenario.

Está próximo a cumplir 60 años de vida entregado al micrófono, en el medio radial que realmente conquistó su corazón, luego de haber pasado, inclusive, nueve años escribiendo para la página Espectáculos y el suplemento Sucesos de diario Correo, cuando este medio era dirigido por el extraordinario periodista José Gonzales Málaga.

Después de trabajar por diferentes emisoras, ¡por fin! recaló en un proyecto propio: Radio Azul, el medio al que sigue entregado, aunque no con el afán de aquellos años, porque el tiempo no pasa en vano, y ahora le cobra la factura en una salud algo resquebrajada.

¿Puede decirse que empezó en el mundo de la radio por casualidad?

Me gustaba mucho ayudar a Óscar Soto Solís, que dirigía Mundo Deportivo en Radio Continental cuando en la ciudad había solo otras dos emisoras más, Landa y Arequipa. Pero ese 16 de agosto de 1959, el encargado de planta baja no vino y me pusieron a probar suerte. Como lo hice bien, me sumaron al equipo con Roberto Ponceano López, Lucho Diez Canseco y don Óscar, a quien nunca pude tutear, él fue quien me puso Vifaca.

Sin embargo, la música es lo suyo ¿no es así?

Amo la música. El 22 de octubre de 1960 empecé el programa Canciones en Azul, en Radio Landa; en setiembre de 1968, lo hice con La Sonora Matancera, en radio Continental. Ambos programas siguen en Radio Azul.

¿Y por eso tiene más de 100 mil discos?

Empecé a comprar discos y no he parado hasta hoy. Tengo 70 mil de los pequeños de 45, otros 30 mil LP, 18 mil casetes, miles de CD y sigo comprando.

¿Cuántos años estuvo en Melodía?

Me convocó don Hermógenes Delgado, un hombre extraordinario, amante de la buena música. Salí de Continental y estuve allí varios años. La Sonora Matancera tenía tanta acogida que llegué a facturar en un mes 48 mil soles en comisiones de venta de publicidad. Tenía 20 anunciantes, entre ellos Socosani, Monterrey, Ferreyros, J. Morán, Dimaco, Saiki y Carsa, ellos me firmaban contratos anuales. Don Hermógenes llegó a pedirme que ya no vendiera más avisos porque la tanda estaba muy recargada.

¿Cómo fue su experiencia en Correo?

Cuando trabajaba en Continental, me llamó Bernardino Rodríguez, era editor general. Me propuso escribir en la página de espectáculos y más adelante en el suplemento Sucesos. Tenía mi columna y mi colaborador era Tino Villena, que se desempeñaba como diagramador.

Luego vendría su propia emisora ¿cuándo fue?

El 23 de julio de 1987, van a ser 32 años, hice realidad mi emisora en avenida Charcani 903, un lugar inhóspito al que nadie le daba importancia, pero mi compadre Ulises Torres me animó a comprar un terreno. No me equivoqué, porque hoy en día casi todos los medios tienen acá sus antenas, es el mejor lugar para mejorar la señal.

¿También fue tentado por la política?

Sí, postulé como teniente alcalde con Eleodoro Choque Sanz (1999-2002). Te digo que todos fueron citados por el Poder Judicial, menos yo. Me quedé ocho veces en el cargo por viaje del alcalde, tenía un cuaderno personal donde anotaba cada cosa y aunque me quisieron hacer firmar papeles irregulares, no pudieron. Ayudé a muchos vecinos, pero siempre tomando la opinión de los funcionarios, para no incurrir en delitos.

¿Y no le dieron ganas de repetir el plato?

¡Noooo!, la política es para mentir, engañar. Mi hijo Marco Antonio es coronel del Ejército y conocía a Ollanta Humala, y cuando este postuló la primera vez me propuso estar en la lista de congresistas, y como no acepté colocó a Álvaro Gutiérrez Cueva, creo que se arrepentió después.

¿Ha pensado en la jubilación?

No. Sigo produciendo mis programas, estoy decidido a que Radio Azul sea la AM digital del futuro, señal fuerte y estéreo para el mundo. Ya tengo el transmisor adecuado. Actúo guiado por los consejos de mi madre, Pastora Calderón, que descansa en paz, pero sigue a mi lado con un sistema de comunicación muy personal. Todos los días hago la producción de mis programas, me levanto muy temprano a pesar de las molestias por motivos de salud. Tengo mucho por hacer y continuaré.