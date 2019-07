Yanahuara permite la instalación de mirador de cristal que municipio de Arequipa rechazó

Síguenos en Facebook

Al costado de la municipalidad de Yanahuara, una grúa azul, que bien podría ser un edificio, sostiene a varios metros del suelo un armazón metálico de base y paneles transparentes. En redes sociales lo promocionan como el Mirador de Cristal y aunque opera con permisos de la municipalidad de Yanahuara y de la Dirección Regional de Cultura, no cumpliría con importantes normas de seguridad.

En el lugar de operación del cabrestante se observa que no tiene malla de seguridad que pueda salvaguardar a los que suban a esta plataforma, tampoco existen mayores restricciones en barandas, ni se ven arneses de seguridad para los asistentes.

Se consultó en la municipalidad si la maquinaria tenía certificación para su capacidad de carga, pero no hubo respuesta.

INSEGURO

Ocurre que esta iniciativa privada fue rechazada por la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA) para ser instalada en una zona aledaña al puente Grau (Cercado).

A diferencia del 2018, cuando la MPA hizo desmontar la instalación por no tener permisos, este año, el gerente del Centro Histórico, William Palomino, no esperó tanto y rechazó las intenciones de los promotores, debido a que no ofrecía las garantías para ubicarse en una zona de especial cuidado.

“Consideramos que no era seguro y no tenían documentos validados por Defensa Civil”, señala Palomino.

El funcionario, que es arquitecto de profesión, explicó que una instalación de dimensiones similares requiere un estudio de la estabilidad del suelo, que se prevean medidas de contingencia para el alto riesgo que supone colocar personas sobre una superficie que cuelga de un gancho.

“Además, se tenía que adecuar una zona para recibir a los asistentes, estacionamiento, servicios higiénicos, control del tránsito y otras cosas que vimos que no tenían en el lugar”, señala.

DISTRITO

Las observaciones hechas en la MPA no fueron tomadas en cuenta en Yanahuara, donde la comuna valido su instalación.

Algunos vecinos criticaron que la enorme maquina afecta la zona monumental protegida por el Estado peruano.

Al respecto, consultamos con el director regional de Cultura, Rodolfo Nicoli, quien señaló que ellos validaron su instalación debido al carácter temporal de la actividad y porque consideraron que no afectaba el entorno protegido.

Al preguntarle si poner la grúa al lado del icónico Mirador de Yanahuara afectaba en algo este lugar, respondió que no habría mayores problemas y que no se le restaba valor a este último monumento.

Sobre los temas de seguridad, el funcionario refirió que debía ser la municipalidad la que debía cerciorarse de que todos los requerimientos estuvieran en orden.

“En ese sentido nosotros enviamos recomendaciones para que la instalación cumpla con los estándares que deben tenerse para la zona monumental”, refirió Nicoli.

USO

Según fuentes de la comuna, la plataforma fue usada días antes de su lanzamiento comercial para retirar una antena de la comuna. Luego, cuando el fuego y antorcha de los Juegos Panamericanos llegaron a la plaza del distrito, estos fueron elevados en el referido armazón.

El alcalde Anghelo Huerta, de quien tratamos de obtener sus descargos, estaba presente en esa fecha. ¿Su presencia valida la instalación de este negocio? En la municipalidad ningún funcionario respondió a los intentos de comunicación de Correo.