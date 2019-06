63 obras del Prider presentan dificultades

Síguenos en Facebook

El Programa Regional de Irrigación y Desarrollo Rural Integrado (Prider), refelja una verdadera crisis en la ejecución de proyectos, pues aún cuando manjeó millones de soles en 72 proyectos de irrigación, 63 presentan serias deficiencias, asi lo demostró en su informe el consejero por Huamanga, Dante Medina.

Cuando se creía que todo cambiaría con la nueva gestión de Carlos Rúa Carbajal como gobernador y con un nuevo director a la cabeza del Prider, resultó que las personas qiue asumieron como fucnionarios, eran tan igual o más cuestionados que la anterior dirección; pues como refiere la consejera Cleofé Pinea resultaron tener un rosario de “denuncias”, lo cual obligó al pleno a convocar a la máxima autoridad regional, al gerente Efráin Morote y al titular del Prider, Noe Cruz Díaz para que expliquen la situación.

En ese sentido, el concejal Medina se adelantó presentando el estado situacional de dicha institución, situación que requiere una dirección sin cuestionamientos.

Detalle, Del total de obras (72), 63 presenta deficiencias e irregularidades como la falta de liquidaciones, no se han concluido, se han concluido pero no funcionan o presentan deterioros en su estructura, existe pérdida de de documentos e información de los proyectos, temas legales e incluso se dieron adelantos millonarios que no se reflejan en la misma obra.

Se supo que los supervisores y residentes de la gestión pasada no entregan información pero están en proceso de denunciarlos, lo cual sería una justificación para entregar la situación real de las obras del Prider.

Para Medina existe un modus operandi en todas la obras del Prider, la cual generaría más adicionales en cada proyecto, pues los expedientes estarían mal elaborados, con constantes adelantos de materiales y financieros. En total hasta el 2018 se ha manejado S/ 479 millones417 mil

De otro lado, en el informe señala que existe una demora en la designación de funcionarios.

Hay que precisar que actualmente el programa maneja un presupuesto de 80 millones de soles y tiene un avance de 9% a seis meses del año.