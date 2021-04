Un reciente informe de fiscalización advierte una sería de presuntas irregularidades y vicios administrativos en la compra de computadoras por parte del Gobierno Regional de Ayacucho (GRA) para el equipamiento del Instituto Superior Tecnológico de Huanta.

Fue la consejera regional por Huamanga, Elizabeth Prado Montoya, quien detectó las presuntas irregularidades en la ejecución del gasto, porcentaje de avance físico y financiero del Expediente Técnico con actualización de costos del IOARR: “Adquisición de Equipos de Laboratorio en el Instituto Superior Tecnológico de Huanta,” Con CUI N°2479601 y Proceso de Selección Licitación Pública N°12-2020-Gra-Sede Central Adquisición de Computadoras Meta 216: Adquisición de Equipos de Laboratorio en el Instituto Superior Tecnológico Huanta”.

OBSERVACIONES. Según el informe el IOARR establece la compra de 157 computadoras por un valor de 1 millón 424 mil 889 soles; sin embargo, la empresa TECNOLOGIA Y CREATIVIDAD S.A.C. con quien se suscribió el contrato solo entregó 30 computadoras según Orden de Compra N°3506. El proveedor no cumplió con la entrega al 100% de los bienes solicitados por lo que el área usuaria y queda pendiente la entrega de 127 computadoras.

Sin embargo, el gobierno regional pagó 586 mil 85 soles por las 30 computadora, pese a que el proveedor incumplió con al contrato, La entidad no debió efectuar el pago parcial, porque el proceso de selección en los términos bases administrativas señala como sistema de contratación a suma alzada que significa por el monto total. Por tanto el pago parcial a la empresa TECNOLOGÍA Y CREATIVIDAD SAC es irregular.

Además se advierte que se compraron 30 computadoras Marca APPLE iMAC con valor total de 578 mil 970 soles. Por cada computadora se pagó 19 mil 299 soles, situación que generó un pago adicional de 111 mil 870 soles en perjuicio del Estado. Esto debido a que los miembros del Comité de Selección, habrían consignado la Marca IMAC cuando este no existe en el mercado y no estaban consideradas de esa forma en las cotizaciones de las tres empresas participantes WIDATECH SAC, ZTEC S.R.L y GRUPO MEGATEC que ofertan 30 computadoras ALL IN ONE CORE I9 pantalla: 27″ pantalla de retina 5K, memoria:16GB DDR4, almacenamiento: 1TB-SSD, de la marca APPLE iMAC por un valor unitario de 15 mil 500 soles cada uno.

Otra irregular detectada corresponde a la suscripción del Contrato N° 192 – GRA-SEDE-CENTRAL-OAPF, donde en cláusula 4: Monto Contractual, de dicho contrato consideran indebidamente costos por el servicio de armado e instalación por un valor de 9 mil 310 soles, y capacitación por el valor de 2 mil 534.00 soles haciendo un total de 11 mil 844.00 soles. Estos pagos no correspondes, pues la modalidad de ejecución es “Llave en mano”; así lo indica y exige en las Bases Integradas del proceso.

Trascendió que el Órgano de Control Institucional (OCI) también constató el 11 de enero del 2021, en la que evidenció que dichos bienes habían sido devengados en diciembre 2020 más no habían ingresado a los almacenes del GRA.

LO PASAN POR ALTO. El informe advierte que la Dirección de Administración, Oficina de Abastecimiento y Patrimonio Fiscal, Contabilidad y Tesorería del Gobierno Regional no efectuaron un correcto análisis y verificación correspondientes en el proceso de selección Licitación Pública N° 012-2020-GRA-SEDECENTRAL-1 y contrato N° 192-2020-GRA-SEDE-CENTRAL-OAPF que cuya vigencia o vencimiento de plazo finalizó el 29 de enero pasado.

Además, en el proceso mencionado los funcionarios responsables hasta fecha no aplicaron ni efectivizaron las penalidades, tampoco resolvieron el contrato por incumplimiento de plazos y no ejecutaron el fondo de garantía como corresponde de acuerdo a Ley.

El Consejo Regional recomendó al ejecutivo del Gobierno Regional remitir el presente informe a el OCI y la Procuraduría Pública Regional. En tanto, la Gerencia General debe implementar las acciones correspondientes que garantice la transparencia en la gestión.