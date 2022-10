La automedicación es un problema que afecta a gran parte de la población ayacuchana y que se ha visto incrementarse en los últimos dos años a razón de la pandemia del coronavirus.Precisamente, el director regional de Medicamentos de la Dirección Regional de Salud Ayacucho (Diresa), Ángel Espinoza, informó que más del 50% de la población ayacuchana, se automedica y eso es sumamente alarmante.

PUEDES VER I Realizan primer trasplante de córnea en Ayacucho

“La automedicación es un tema que nos preocupa, porque podría generar problemas en la salud de los pacientes y hasta la muerte con alguna sobredosis. Por ello, es que como sector salud, recomendamos acudir a los establecimientos de salud más cercanos y no estar comprando las pastillas o jarabes en cualquier farmacia o botica”, indicó.

Un ejemplo, es que anteriormente, la Amoxicilina era suficiente para combatir la bronquitis; sin embargo, la automedicación en los últimos años, lo hizo resistente y ahora se requieren de otros componentes o antibióticos más fuertes para combatirlo como es la Amoxicilina + Ácido Clavulánico en suspensión.

Tomar un medicamento porque a un amigo o conocido se lo recetaron para tratar una situación de salud similar a la que tú estás pasando no es una buena idea y es que no todas las personas reaccionan de la misma forma ante los componentes de las medicinas. “Si un medicamento que haya funcionado muy bien para tratar la dolencia de alguien no significa que actuará exactamente de la misma forma en tu organismo. Entonces, automedicarse no garantiza la solución del problema de salud que te está aquejando”, recordó.

Entre los peligros de la automedicación están los efectos secundarios que en muchos casos pueden ser hasta más incómodos que los propios síntomas de la enfermedad que estamos tratando de deshacernos.Otro de los riesgos que tiene la automedicación es que existe la posibilidad de que al tomar medicamentos por mucho tiempo se desarrolle una adicción.

Las alergias son otro de los problemas que puede causar la automedicación. Al tomar muchos antibióticos puede presentarse una resistencia de parte de las bacterias, ya que las mismas mutan al estar expuestas constantemente a estos químicos, lo que hace que los fármacos pierdan su eficacia y se deba tomar algo más fuerte. Por ello, es recomendarme acudir al médico.

EQUIPAN ESTABLECIMIENTO DE SALUD

En tanto con presencia de los equipos de trabajo de las Redes de Salud de la región, hoy en horas de la mañana, la DIRESA a través de la Dirección de Epidemiología, Emergencias y Desastres, entregó equipamiento a los diversos establecimientos de salud a fin de fortalecer los servicios críticos y atenciones de salud en escenarios de emergencias y desastres.

Entre los equipos que forman parte de esta primera entrega, se encuentran los acumuladores de energía (UPS), equipos de oxigenoterapia, extintores, módulos tipo contenedor, tanque de polietileno para agua, sistema de detección contra incendios, mesas plegables, entre otros. La segunda entrega que será realizará en las próximas semanas.