Apaico: “Mil disculpas a la población y al concejo de regidores”

El regidor por Huamanga, Arístides Apaico, pidió disculpas a la población y el concejo de regidores, tras la difusión de una entrevista en la que admite que tiene injerencia en la designación de funcionarios dentro de la comuna.

Señaló que al final será el grupo de regidores, conformado por Héctor Nina, Alex Vargas y Javier Morales, quienes decidirán si tiene responsabilidad o no, sin embargo, aclara que fue una malinterpretación, ya que nisiquiera conocía al funcionario del que le consultaron.

"No hubo injerencia, yo ni siquiera sé quien era, nisiquiera revisé el expediente, ni conversé con el gerente, no había hecho ninguna acción de seguimiento, de fiscalización, nada, era inoportuno que me aborden, en el concejo tuve que pedir perdón por la expresión que hice ante su compañero, su colega", manifestó.

Explica. Refiriéndose a las funciones que tiene como regidor y si conoce de ellas, Apaico manifestó que es consciente de que debe fiscalizar, que la función no es denunciar.

Como se recuerda el último jueves en sesión de concejo municipal, en la que Aristides Apaico pidió disculpas, se formó la comisión de regidores que investigarán las cuestionadas declaraciones que brindó.

Se sabe que los regidores primero solicitarán las declaraciones grabadas por el programa digital al regidor, luego citarán al concejal y al gerente municipal para que hagan el descargo correspondiente.

“Escuché las grabaciones donde el regidor dice que irá donde el gerente municipal para que saquen al jefe de logística”, señaló el regidor Javier Morales sobre el particular.

De acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, los regidores tienen tres funciones específicas: legislar, fiscalizar y representar, en este caso no señala en ningún punto cualquier tipo de injerencia en la designación o salida de los funcionarios.