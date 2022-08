Por la región de Ayacucho circulan cientos de conductores sin los documentos respectivos, transgrediendo las normas establecidas por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Esta información la dio a conocer el titular de la Dirección Regional de Circulación, Hilarión Yarasca, quien lamentó la informalidad que existe en las calles de la ciudad y carreteras al interior de la región.”Aún no entendemos el por qué las personas prefieren vivir en medio de la informalidad y no buscan ordenarse o solucionar sus inconvenientes. La informalidad, a las finales es perjudicial, porque de ocurrir un accidente, no se podrá actuar de una forma correcta”, señaló el funcionario de transportes.

CIFRAS DE INTERVENCIONES PREOCUPAN

De acuerdo a las estadísticas que se maneja, de un total de 10 vehículos intervenidos, 4 no presentan los papeles en regla.

“Esta tendencia se repite en casi todos los operativos que realizamos donde participa la fiscalía y las autoridades provinciales y distritales. Es decir, la informalidad es una plaga que ataca al sector transportes”, indicó.

Precisamente, durante las intervenciones, los inspectores encuentran a conductores sin sus licencias de conducir, sin la tarjeta de propiedad, sin la revisión mecánica y muchos de ellos, no tienen el Servicio Obligatorio contra Accidentes de Tránsito (SOAT).

“Los documentos son indispensables y la mayoría de los accidentes, son con relación a estos conductores que no cuentan con algunos de los documentos en regla”, indicó.

sanciones. Conducir sin licencia es considerado como una infracción muy grave y la multa es de S/2200, la inhabilitación y multa para obtener una licencia por 3 años, y el internamiento el vehículo en el deposito para el pago respectivos de las multas por las infracciones cometidas.