La Municipalidad Provincial de Huanta atraviesa por un mal momento, tras la salida de su exalcalde, Renol Pichardo, quien optó por ser candidato al Gobierno Regional de Ayacucho; pero en estos momentos, está fuera de carrera por una mala subsanación a sus observaciones, y es que La Contraloría General de la República, emitió un informe tras meses de investigación, en la que alerta a las actualidades autoridades, sobre la posible expropiación de todos sus terrenos, debido a que aún no cuentan con el saneamiento físico legal, al no acreditarse la titularidad de la propiedad.

Asimismo, el órgano de control, advierte una segunda observación en dicha municipalidad, en la que los bienes inmuebles de propiedad de la Municipalidad Provincial de Huanta inscritas en la Superintendencia Nacional de Registros Públicos- Sunarp; no están registrados en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales - Sinabip; generando el riesgo de no contar con información actualizada sobre el margesí de los bienes inmuebles de la Entidad.

SITUACIÓN DE PREDIOS FUE ADVERTIDA EN INFORME DE CONTRALORÍA

De acuerdo al informa de orientación de oficio N° 012-2022-OCI/0363-SOO, se detalla que la MPH, cuenta con 17 inmuebles en la zona urbana que no cuentan con el respectivo saneamiento físico legal y por ende, no se encuentran inscritos en la Sunarp.

Entre ellas, se tiene: Parque Navala Huachaca, Ovalo de la Madre, Estadio Municipal, Casa de la Juventud, Mercado Municipal, Camal Municipal, Compañía de Bomberos, Terminal Terrestre, Proyecto Parque Allpapillar, Asilo de Ancianos, Parque las Flores, Crucero Vial Integración, Plazoleta de Pacificación, Proyecto Parque Tres Estrellas, Depósito Multiuso-Socosccocha Chico Lote 1, Proyecto Losa Deportiva en Valle Hermoso de Huanta-Ichpico y el Proyecto Parque Central en el mismo Ichpico.

Todos estos predios, se ubican en la zona urbana de la ciudad de Huanta y sorprendentemente, no cuentan con el saneamiento físico, por lo que cualquier tercera persona, podría apoderarse de dichos inmuebles, sin que la municipalidad pueda hacer algo, debido a que no cuenta con los documentos en regla, lo que generaría un conflicto con la población.

La responsabilidad de que estos terrenos se encuentren en problemas, corresponde a las autoridades provinciales que, nunca les importó sanear correctamente los 17 inmuebles en la zona urbana.

MÁS. Pero esto no queda allí, porque la Contraloría, observó similar situación, en otros 33 bienes inmuebles ubicados en las zonas rurales, que al igual que los primeros 17, no cuentan con el saneamiento físico legal y lo peor, es que no están inscritos en la Sunarp.

Entre los más importantes, se tiene Proyecto Mercado Municipal, Campo Ferial de Maynay, Construcción del Penal, las dos Pozas de Oxidación en Ichpico y Algarrobo Pampa, Proyecto de Almacén Planta de Asfalto, Proyecto Cas de la Mujer Huantina, proyectos productivos, mejoramiento de agua en Chupis, relleno sanitario, entre otros proyectos de agua potable, como en Calvario, Barrio Hospital Baja, Puca Puca, Quinrapa, etc.

La relación completa de estos bienes inmuebles que corren riesgo de ser expropiados, se encuentra en el portal web de La Contraloría para una mayor información de la población de Huanta, quienes deberían exigir el saneamiento de los bienes que, también pertenecen al pueblo.

Finalmente, la segunda observación preocupante que hace La Contraloría, tiene que con los inmuebles de propiedad de la Municipalidad de Huanta que sí están inscritas en la Sunarp, pero que no se registraron en el Sistema de Información Nacional de Bienes Estatales (Sinabip), generando riesgo de no contar con la información actualizada sobre el margesí de los bienes.

Todo fue responsabilidad de las anteriores autoridades, por preocuparse en otros temas y no sanear los terrenos de dicha municipalidad.