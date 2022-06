Alex Vargas Pérez, regidor de la municipalidad de Huamanga, advirtió que el alcalde dejará “una bomba de tiempo” en la ciudad por no atender la gestión de residuos sólidos.

Dijo que en 2020, a través de un informe de fiscalización presentado por él, solicitó la declaratoria de emergencia del relleno sanitario que se encuentra en Uchuypampa.

“Ya estaba colapsanda la trinchera número tres; colapsaba porque no se estaba haciendo la segregación en fuente, la pandemia agudizó el problema y la carente educación ambiental que no se trabaja en su eficiencia, como se debería ser en Huamanga, la agudizó”, dijo Vargas Pérez.

De acuerdo al regidor, al problema se suma la deficiencia de las maquinarias, que se encuentra obsoletas, y en el relleno sanitario no se ha hecho los cercos perimétricos, tampoco se trabajó adecuadamente la contaminación con los vectores, los turnos no son monitoreados y los lixiviados no tienen tratamiento para ser reutilizados.

Por ello, el regidor deduce que la eficacia del gasto no se ve reflejado en los números. “Estamos invirtiendo más para recoger la cantidad de basura, y sucede esto porque no se está trabajando en educación ambiental y no se está trabajando en la fuente de segregación, tenemos un PIA de 14 millones y tenemos un PIM de 24 millones, tendríamos que ver cuánto se certifica y cuánto se ha devengado, si miramos a la fecha solo se ha ejecutado el 24% del gasto y no se refleja en la parte técnica”. aseveró.